Нацбанк предупредил казахстанцев об участившихся случаях двойного мошенничества

Национальный Банк Казахстана предупреждает о новой схеме мошенничества, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметили в Нацбанке, на первом этапе злоумышленники, представляясь работниками банка или иных государственных и правоохранительных органов, направляют поддельные документы и пытаются завладеть денежными средствами, предоставляя реквизиты для банковских переводов.

“После получения денежных средств мошенническим путем злоумышленники вновь связываются с обманутыми гражданами. На этом этапе мошенники выходят на связь, представляясь юристами, и предлагают доверчивым гражданам помощь по возврату присвоенных злоумышленниками денежных средств, якобы действуя в рамках коллективного иска от всех пострадавших лиц. При этом для возврата денежных средств злоумышленники просят оплатить "юридические услуги", - говорится в сообщении.

После проведения денежных транзакций мошенники перестают выходить на связь.

В Нацбанке отметили, что работники банка не осуществляют аудио и видеозвонки.