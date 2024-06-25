Нацбанк предупредил казахстанцев об участившихся случаях двойного мошенничества
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Национальный Банк Казахстана предупреждает о новой схеме мошенничества, передаёт BaigeNews.kz.
Как отметили в Нацбанке, на первом этапе злоумышленники, представляясь работниками банка или иных государственных и правоохранительных органов, направляют поддельные документы и пытаются завладеть денежными средствами, предоставляя реквизиты для банковских переводов.
“После получения денежных средств мошенническим путем злоумышленники вновь связываются с обманутыми гражданами. На этом этапе мошенники выходят на связь, представляясь юристами, и предлагают доверчивым гражданам помощь по возврату присвоенных злоумышленниками денежных средств, якобы действуя в рамках коллективного иска от всех пострадавших лиц. При этом для возврата денежных средств злоумышленники просят оплатить "юридические услуги", - говорится в сообщении.
После проведения денежных транзакций мошенники перестают выходить на связь.
В Нацбанке отметили, что работники банка не осуществляют аудио и видеозвонки.
“Во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц Национальный Банк рекомендует при поступлении телефонных звонков от якобы "работников государственных органов, работников Национального Банка" прервать разговор и не принимать участие в каких-либо разбирательствах или проведении платежных операций”, - отметили в сообщении.
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