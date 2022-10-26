Нацбанк повысил базовую ставку до 16 процентов

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Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка РК повысил базовую ставку до 16 процентов годовых с процентным коридором +/– 1,0 пунктов. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 17 процентов, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 15 процентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт финрегулятора.

По данным Нацбанка, эффект от повышения базовой ставки будет проявляться с лагом в 1-2 года, оказывая поддержку сберегательной активности субъектов экономики и способствуя балансу на внутреннем валютном рынке.

"Решение корректирует траекторию ставки, сохраняя направление и темпы, заданные предыдущими решениями и коммуникациями. Повышение ставки обусловлено совокупностью факторов, указывающих на растущее инфляционное давление. Превышение инфляции над прогнозами по данным сентября стало достаточно значительным. Ключевыми факторами решения стали высокие инфляционные ожидания, устойчивый спрос, фискальный импульс, рост издержек производства в связи с переориентацией на более устойчивые цепочки поставок, продолжающимся переносом внешней инфляции, в том числе в результате сохраняющегося крепкого курса российского рубля. Возросшие инфляционные ожидания оказывают давление на цены и потребительское поведение. Всё это требует более жёстких денежно-кредитных условий для сохранения контроля над инфляционными процессами в 2023 году", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в сентябре 2022 года годовая инфляция составила 17,7 процента, существенно отклонившись от прогнозной траектории. Наблюдается устойчивый рост цен по всем компонентам инфляции. После замедления в июле сезонно-очищенный рост потребительских цен в последние месяцы значительно ускорился. Аннуализированный показатель в сентябре составил 26,8 процента (в июле 2022 года – 17,7 процента). Базовая инфляция формируется на повышенных уровнях, достигнув 19,7 процента в годовом выражении, что по данным банка, свидетельствует о риске формирования затяжного высокого инфляционного фона в экономике.

"Инфляционные ожидания населения и профессиональных макроэкономистов существенно выросли. Медианная оценка ожидаемой инфляции со стороны населения на год вперед повысилась до 16,9 процента в сентябре 2022 года. Оценки будущего роста цен со стороны населения в основном обусловлены ожидаемым изменением цен на продукты питания, внешними событиями и изменением обменного курса. Рост инфляционных ожиданий происходит на фоне миграционного шока, имеющего краткосрочную природу. Тем не менее это создало риски вторичных эффектов ввиду прямого влияния на инфляционные ожидания", - уточняется в публикации Нацбанка.

Также в сентябре 2022 года наблюдается существенный рост ожидаемой профессиональными макроэкономистами инфляции до 18,5 процента в 2022 году и 11 процентов в 2023 году (с 15,1 процента и 8,8 процента соответственно, по итогам предыдущего опроса в августе 2022 года).