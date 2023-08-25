Нацбанк не планирует запуск ипотечных программ

Нацбанк не планирует запуск льготных программ по финансированию жилищной ипотеки. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передаёт BaigeNews.kz.

Глава нацбанка считает, что государственная поддержка казахстанцам для покупки жилья должна быть адресной и должна оказываться за счет республиканского бюджета, а не за счет нацбанка.