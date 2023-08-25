Нацбанк не планирует запуск ипотечных программ
Сегодня, 17:35
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Сегодня, 17:35Сегодня, 17:35
253Фото: Baigenews.kz
Нацбанк не планирует запуск льготных программ по финансированию жилищной ипотеки. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов, передаёт BaigeNews.kz.
Глава нацбанка считает, что государственная поддержка казахстанцам для покупки жилья должна быть адресной и должна оказываться за счет республиканского бюджета, а не за счет нацбанка.
"Мы неоднократно говорили о том, что хотели бы и считаем правильным, чтобы Нацбанк не участвовал в какой-либо поддержке финансирования в экономике. Все это льготное финансирование противоречит нашей основной цели – снижения инфляции и ее удержания на низком уровне", - сказал Пирматов на брифинге.
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