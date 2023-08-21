Нацбанк Казахстана приостановил обязательную продажу 30% валютной выручки
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Национальный банк Казахстана приостановил действия нормы об обязательной продаже 30% валютной выручки до 1 января 2025 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацбанк.
"С учетом сбалансированности валютного рынка и в целях предоставления компаниям квазигосударственного сектора больших возможностей при управлении валютными потоками, Правительство Республики Казахстан приостановило действие нормы об обязательной продаже 30% валютной выручки. Решение действует до 1 января 2025 года", - говорится в сообщении банка.
Данная мера впервые была применена в 2020 году Правительством Республики Казахстан в связи с ухудшением внешних условий.
В феврале 2023 года норма обязательной продажи были снижена с 75% до 50%, а с июля 2023 года – с 50% до 30%.
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