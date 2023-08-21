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Нацбанк Казахстана приостановил обязательную продажу 30% валютной выручки

Сегодня, 17:29
АВТОР
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total.kz Сегодня, 17:29
Сегодня, 17:29
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Фото: total.kz

Национальный банк Казахстана приостановил действия нормы об обязательной продаже 30% валютной выручки до 1 января 2025 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на нацбанк.

"С учетом сбалансированности валютного рынка и в целях предоставления компаниям квазигосударственного сектора больших возможностей при управлении валютными потоками, Правительство Республики Казахстан приостановило действие нормы об обязательной продаже 30% валютной выручки. Решение действует до 1 января 2025 года", - говорится в сообщении банка.

Данная мера впервые была применена в 2020 году Правительством Республики Казахстан в связи с ухудшением внешних условий.

В феврале 2023 года норма обязательной продажи были снижена с 75% до 50%, а с июля 2023 года – с 50% до 30%. 

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