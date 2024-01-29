Нацбанк инвестировал 173 млрд тенге из ЕНПФ в облигации "Байтерека"

Национальный банк Казахстана сообщил об инвестировании пенсионных активов Единого накопительного пенсионного фонда на рыночных условиях в рамках кредитования проектов реального сектора экономики, передаёт BaigeNews.kz.

"Национальный Банк Республики Казахстан информирует о приобретении облигаций АО "НУХ "Байтерек" на сумму 173 миллиарда тенге с доходностью 13% годовых и сроком обращения 15 лет в рамках планируемого в течение 2024-2025 годов инвестирования пенсионных активов ЕНПФ на рыночных условиях в облигации АО "НУХ "Байтерек" и АО "ФНБ "Самрук-Қазына" для финансирования долгосрочных крупных проектов реального сектора экономики", - говорится в сообщении банка.

Также сообщается, что общий объем размещения облигаций на Казахстанской фондовой бирже составил 190 миллиардов тенге. В размещении данных облигаций помимо ЕНПФ приняли участие другие инвесторы на общую сумму 17 миллиардов тенге.

Как отметили в Нацбанке, приобретение вышеуказанных облигаций соответствует долгосрочным целям по обеспечению сохранности и получению реальной доходности по пенсионным накоплениям вкладчиков.

"Привлеченные средства АО "НУХ "Байтерек" направит на финансирование проектов транспортной инфраструктуры. Реализация данных проектов соответствует целям по диверсификации и росту экономики, а также позволит расширить транзитный и транспортный потенциал в сфере грузовых и пассажирских перевозок железнодорожным транспортом", - сообщили в банке.

Отмечается также, что проспектом эмиссии вышеуказанных облигаций предусмотрен досрочный возврат основной суммы долга. Так, эмитент обязан досрочно ежегодно по истечении пяти лет выкупать часть принадлежащих держателям облигаций по их требованию по номинальной стоимости в размере до 10% от объема первичного размещения.