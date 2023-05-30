Настоящий патриот: двухлетний Миша стал звездой TikTok благодаря владению казахским

Фото: из TikTok аккаунта Миши

Двухлетний малыш по имени Михаил из Усть-Каменогорска покоряет миллионную аудиторию в социальной сети TikTok своей способностью говорить на казахском языке. Мама мальчика Кристина Петрова рассказала о том, почему она решила обучать ребёнка государственному языку, передаёт BaigeNews.kz.

Голубоглазый малыш стал героем многочисленных видео, которые размещают его родители. В этих роликах он перечисляет названия животных и другие слова на казахском. Его произношение вызывает удивление и восхищение у зрителей.

Мама маленького полиглота Кристина Петрова говорит, что они обычная казахстанская семья. А создать аккаунт решили просто для эксперимента.

"Сейчас я нахожусь в декрете и большую часть времени занимаюсь ребёнком, не тороплюсь быстро выйти на работу. Раньше я даже не сидела в TikTok. С января начала выкладывать видео Михаила, где он читает стишки, собирает развивашки, учит цвета. А в мае решила записывать видео того, как учу с ним казахский язык", - говорит она.

Казахскому языку Кристина учит ребёнка сама, так как ещё в школьное время хорошо владела им, но стала забывать. Мама малыша решила повторять слова вместе с ребёнком, чтобы подтянуть свои знания.

"У нас есть книжка "Колобок", с неё всё началось. Папа как-то раз вечером читал эту сказку, а героев называли с казахским переводом, и теперь каждый раз перед сном читает нам "Колобка". Я решила учить малыша каждый день новым словам. А папа научил текст из песни про "Сердце-журек, лопата курек". Я считаю, что это идеальный возраст, чтобы ребёнок адаптировался и изучал два языка. А для начала, чтобы ребёнок хотя бы научился говорить свободно на казахском, - отмечает мама Миши.

Этой осенью родители мальчика планируют отправить его в казахскую группу детского сада. Они считают, что владение государственным языком откроет ему много возможностей для перспективного развития в будущем.

Такого же мнения придерживаются пользователи соцсети, которые пишут комментарии под видео, называя мальчика "настоящим патриотом". Многие оставляют слова восхищения и поддержки Мише и его семье за то, что они сохраняют и продвигают казахскую культуру и язык.