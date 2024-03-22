Наследие предков: ярмарку национальных прикладных ремесел проводят в Костанае

В рамках празднования Наурыз мейрамы в областном центре организовали аул ремесленников. Здесь каждый желающий может познакомиться с мастерами национального прикладного искусства, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Аул ремесленников собрал тех, кто владеет древним ремеслом изготовления казахской деревянной посуды, одежды, камчи, музыкальных инструментов и украшений.

Танаткан Божаков – знаменитый на всю область мастер по изготовлению национальной посуды из дерева. Своим ремеслом он занимается в удовольствие и заказы не берет. Говорит, что тогда это станет работой, а места для творчества и вдохновения останется мало. Танаткан-ага – потомственный ремесленник. Его отец работал с кожей, деревом, металлом, а сын смотрел на него и учился древнему искусству. Танаткан Божаков свой путь ремесленника начинал с обработки кожи, но тогда дело не пошло: материал отказывался поддаваться рукам неопытного еще человека. Но когда Божаков взял руки дерево, понял: это его стезя.

"Люблю с липой работать, но у нас ее сложно найти, надо из России заказывать. А вот береза — какая угодно. Самая лучшая — из Узункольского района, Кокшетау и Петропавловска. Она там особенная растет, крученная, а когда обрабатываешь, твердая и рисунок красивый. Работаю в удовольствие, учеников не беру, потому что это ответственность большая. Когда-то мечтал открыть школу ремесленников, потом хотел обучать работе по дереву таких же пенсионеров, как я. А сейчас просто отдыхаю душой над очередной работой", — рассказывает Танаткан Божаков.

Рядом с Божаковым продает камчи и ногайки другой пенсионер – Александр Пукаленко. Он живо объясняет интересующимся, в чем особенность той или иной плети, перемежая русскую речь казахскими словами. Акцента нет. Мастер говорит, что его семья живет в Казахстане уже пятое поколение, первым был прадед, который родился здесь в 1900 году. А казахскую речь слышал с детства, потому не только многое понимает, но и может немного изъясняться на государственном языке.

"Мне 68 лет, и камчой я занимаюсь в качестве хобби. Люблю это дело. Научил меня ему один шал, он до сих пор живой, 97 год пошел. Вот так лет с 23 и умею делать казахские плети. Люблю коротать за ними зимние вечера. Кожу беру на камчу семипалатинскую. А вот с рукоятками иногда бывает проблема найти. Там прочное дерево нужно, дуб, например. Всем друзьям и курдасам подарил своим. Самое сложное — это обработка готового изделия, чтобы кожа не пересыхала. Использую для этого воск, деготь, льняное и касторовое масло. Внук смотрит за моей работой, учится по-тихоньку. Но он еще маленький, в первом классе только, усидчивости не хватает. А так планирую ему передавать свои знания", — рассказывает Александр Пукаленко.

Большой интерес костанайцев привлекла и экспозиция костанайского дизайнера Жанар Джагалтаевой. Она шьет для мужчин и женщин современную одежду с элементами национального стиля. Есть в коллекции у Жанар и молодежные бомберы, расшитые орнаментом "Улытау", и национальные тренчи с сумками, и корсеты с этническим принтом. Мастерица участвует в показах мод и говорит, что долго, но упорно шла к этой цели.

"Я с детства мечтала шить, потому что каждая женщина хочет красиво одеваться. А этнический стиль выбрала, потому что у казахского народа очень богатые традиции и узоры. Мы в своей одежде переносим их в современный мир. Приходится много изучать национальные орнаменты, читать их сокровенный смысл. Мне нравится, что казахские узоры все наделены каким-то глубоким значением. К примеру, популярный орнамент "шанырак" символизирует защиту и покровительство, а орнамент "птенец в яйце" — надевают женщинам как символ плодородия", — рассказывает дизайнер.

Жанар говорит, что животные орнаменты носят, как правило, мужчины. Они символизируют силу и могущество. А растительные орнаменты предпочитают женщины.

"Наша страна огромна, отсюда и множество узоров. В Казахстане растут около 200 разновидностей тюльпанов, и большинство из них изображены в орнаментах. К примеру, популярный узор — "чёрный тюльпан". Я расшила им современный корсет и теперь в такой стилизованной одежде можно ходить на работу, сочетая с белой рубашкой и брюками-палаццо, например. Как дань современности, сшила пальто черного цвета и украсила его орнаментами, хотя издревле, говорят, казахи не носили черное, а в основном, красное и коричневое. Рискнула, не знала, как отреагируют покупатели. Но такая стилизованная одежда пользуется большим спросом. А нанесенные на нее орнаменты, по моему мнению, еще и имеют магические свойства. Радует, что в этом году такое большое внимание уделили национальной одежде. Миксуя ее с современной, мы будем помнить о своих корнях и научимся читать орнаменты и их смысл", — считает мастер.

Фото: Айжан Амангельдыкызы