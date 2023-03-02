Насколько увеличат стипендии студентов и магистрантов в Казахстане

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Студентам увеличат размер стипендий, передаёт BaigeNews.kz.

Так, согласно проекту поправок в правила назначения, выплаты и размеры государственных стипендий новые стипендии будут:

• студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению "Здравоохранение" – 41 898 тенге (было 36 660 тенге)

• студентам, обучающимся по педагогическим и медицинским специальностям – 67 200 тенге (было 58 800 тенге)

• интернам – 75 890тг (было 66403 тенге)

• магистрантам – 97 024тг (было 86 987 тенге)

• докторантам – 217 500тг (было 195 000 тенге)

• врачам–резидентам и магистрантам по направлению "Здравоохранение" – 111 579 тенге (было 100 036 тенге)

Проект размещен на портале “Открытые НПА” до 17 марта этого года.