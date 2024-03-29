Насколько адаптированы объекты для людей с инвалидностью в Павлодарской области

В целях обеспечения законных прав лиц с инвалидностью и формирования для них доступной среды в 2023 году в Павлодарской области проведена полная адаптация 225 объектов социальной инфраструктуры, передаёт BaigeNews со ссылкой на Минтруда.

В Павлодарской области за 2023 год из 276 объектов, запланированных к адаптации, местными исполнительными органами адаптация проведена для всех категорий лиц с инвалидностью на 225 объектах:

объекты образования – 108 (школы, детские сады);

объекты здравоохранения – 20 (районные/городские больницы, фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории);

государственные учреждения – 46 (городские, районные, сельские акиматы и отделы);

объекты культуры – 36 (дома культуры, театры, и др.);

объекты спорта – 6 (спортзалы, дворцы спорта и др.);

объекты торговли и услуг – 7;

прочие – 2.

Кроме того, в рамках государственного контроля территориальным департаментом Комитета труда и социальной защиты МТСЗН РК по Павлодарской области проведено 70 проверок объектов социальной инфраструктуры в сферах государственного управления, здравоохранения, социальной защиты, культуры и др. Из них: 12 – внеплановые, 56 – в рамках профилактического контроля и 2 проверки по требованию прокуратуры.

По итогам проверок выдано 65 предписаний об устранении выявленных нарушений, наложено 12 административных штрафов на сумму 2,5 млн тенге.

К слову, в настоящее время реализуются Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан до 2025 года, Дорожная карта партии "Аманат" 2023-2027 годы и проект "Халықпен бірге", разработанный по поручению главы государства.



Проектом определены более 35 тысяч приоритетных по адаптации объектов по стране, внесенных на сайт Интерактивная карта доступности. За 2021-2022 годы было адаптировано более 8 тысяч объектов. Начиная с 2023 года по 2027 год ежегодно должно быть адаптировано не менее 5 тысяч объектов (27 тысяч за 5 лет). По итогам 2023 года с учетом 2021-2022 годов адаптировано 13 857 объектов.