Насиловал дочь: педофила осудили в Талдыкоргане

К более чем 20 годам лишения свободы приговорили педофила в Талдыкоргане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам вынес вердикт в отношении 37-летнего мужчины, обвинённого в развращении дочери.

Расследование по делу начали в августе 2022 года по части 4 статьи 121 УК РК - “Насильственные действия сексуального характера”. Заявление в полицию подала местная жительница. Она обвинила мужа в надругательстве над 11-летней девочкой.

"Мужчину задержали и допросили. Выяснилось, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к ответственности и отбывал наказание в учреждениях пенитенциаарной системы. В рамках расследования собрана доказательная база, проведён ряд экспертиз, результаты которых приобщены к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. В итоге, составлен обвинительный акт с направлением дела в суд", – сообщил замначальника УП Талдыкоргана Шынгыс Нурахимов.

Суд признал мужчину виновным и отправил его в исправительное учреждение максимальной безопасности на 20 лет и шесть месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу.