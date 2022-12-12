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Насильники и сутенёры работали по детской программе ArtSport в Казахстане
Тысячи мертвых душ, миллиард тенге хищений из бюджета, судимые тренеры... В Генпрокуратуре рассказали о результатах расследования коррупционного скандала, связанного с деньгами, выделенными на развитие детского спорта и творчества в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
В списках программы Art Sport числилось порядка шести тысяч детей, которые никогда не посещали занятий. Но шокировало следователей не только это.
"В некоторых регионах обучением занимались лица, не имеющие квалификации или имеющие судимость за преступления против половой неприкосновенности, организацию притонов для занятия проституцией. Также установлено несоответствие помещений для секций и кружков санитарным нормам. По фактам мошенничества, хищения, дачи и получения взятки начаты 18 досудебных расследований, к дисциплинарной ответственности привлечено 16 должностных лиц", — сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РК Дархан Дуйсембай.
В надзорном органе заявили, что проверять то, как и на какие цели расходуются средства Art Sport, будут самым пристальным образом.
Скандалы начали сопровождать программу больше года назад. Квалифицированные тренеры, педагоги и родительская общественность пытались доказать, что деньги, выделенные государством на развитие детского спорта и творчества, использовались не по назначению.
Финансирование программы Art Sport в итоге значительно сократили, что вызвало ещё большую волну негодования.
Сейчас она работает относительно стабильно, но бесплатных мест в кружках для развития творчества и спортивных секциях по-прежнему не хватает. Общественники опасаются, что чиновники вновь могут превратить программу в коррупционную кормушку.
"Сейчас акиматы принимают бюджет. Они закладывают минимальные цены, которые на 2023 год очень маленькие. В этом году приняли постановление, что в случае возникновения дефицита акиматы могут потребовать деньги из республиканского бюджета, но это лазейка для акимата. Потому что они не хотят тратить деньги там, где им неинтересно. Сейчас, в нынешней системе, когда количество ваучеров ограничено, всегда будут такие проблемы, коррупционные нарушения, в первую очередь со стороны государства", - считает председатель президиума Республиканского общественного объединения Art sport Qazaqstan Куат Ергалиев.
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