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Насилие и домогательства на работе: Минтруда готовит поправки в закон
В министерстве труда и социальной защиты населения предлагают внести изменения в ряд законодательных и нормативных правовых актов для искоренения насилия и домогательств на рабочем месте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В 2022 году в рамках Конвенции Международной организации труда Минтруда совместно со структурой "ООН-женщины" проведело исследование уровня и основных причин насилия и сексуальных домогательств на рабочем месте в Казахстане.
В рамках исследования провели социологической опрос, в котором приняли участие 1340 женщин и 208 руководителей организаций. Около 13 процентов опрошенных женщин сообщили, что сталкивались с фактами насилия и домогательств на рабочем месте, а в адрес 10 процентов работодателей поступали обращения от пострадавших женщин.
В ходе опроса не были названы факты физического насилия. Однако среди наиболее часто допускаемых видов насилия женщины отметили неприятные прикосновения, флирт, ухаживания, попытки поцеловать (17 процентов), неуместные шутки на сексуальные темы (16 процентов), комментарии и жесты сексуального характера (16 процентов).
"По словам двух третей опрошенных женщин, допускают такое поведение в основном руководители. Остальные отметили в качестве обидчиков своих коллег и клиентов, что подтвердили и работодатели. По их мнению, коллеги и клиенты чаще допускают домогательства, особенно в малом и среднем бизнесе, в основном в сфере услуг, общественного питания и торговли", - говорится в сообщении.
Целесообразность законодательного закрепления запрета гендерного насилия и домогательств в сфере труда и усиления правовой защиты пострадавших отметили более 80 процентов респондентов.
После получения результатов социологического исследования эксперты МТСЗН изучили казахстанское законодательство на предмет регулирования запрета насилия и домогательств на рабочем месте. В итоге в ведомстве подготовили предложения по внесению дополнений и изменений в Трудовой кодекс РК, закон "О профессиональных союзах", в ряд других законов и в совместный приказ "Об утверждении Критериев оценки степени риска и проверочных листов за соблюдением трудового законодательства Республики Казахстан".
Подготовленные предложения по имплементации норм Конвенции № 190 в национальное законодательство будут вынесены на очередное заседание Межведомственной комиссии при министерстве иностранных дел РК по международному гуманитарному праву и международным договорам по правам человека.
Наряду с этим, работодателям предложат внедрить в содержание кодексов корпоративной этики аспектов, направленных на профилактику насилия и сексуальных домогательств на рабочем месте.
Отмечается, что Конвенция Международной организации труда №190 "Об искоренении насилия и домогательств в сфере труда" была принята 21 июня 2019 года на 108-ой сессии Международной организации труда. Документ стал первым международном договором, призванным положить конец насилию и домогательствам в сфере труда, в том числе на гендерной основе.
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