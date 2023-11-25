Нашествие "суперсвиней" угрожает трём штатам США

Трём штатам на севере США грозит вторжение "суперсвиней" из Канады, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал CBS.

Суперсвиньи — гибрид домашних и диких кабанов в Канаде кочуют на север США. В Канаде дикие свиньи представляют новую угрозу. Часто это помеси, которые сочетают навыки выживания диких евразийских кабанов с размерами и высокой плодовитостью домашних свиней, их называют "суперсвиньи". Отмечается, что популяция выходит из-под контроля.

Три штата: Миннесота, Северная Дакота и Монтана уже предпринимают шаги по предотвращению вторжения животных.

Предлагается расставить большие наземные ловушки, а также отстреливать животных из вертолёта. Министерство сельского хозяйства США использует самолеты и беспилотники, чтобы усилить наблюдение вдоль северной границы.

"Суперсвиньи" вредят урожаю, фермам и тем самым наносят миллиардные убытки. Также они распространяют болезни среди других животных, загрязняют ручьи и реки своими фекалиями.

Профессор Университета Саскачевана и один из ведущих канадских специалистов по этой проблеме Райан Брук называет диких свиней "самым инвазивным животным на планете" и "экологической катастрофой".

Свиньи не являются коренными жителями Северной Америки. По словам Брука, хотя они веками обитали в разных частях континента, проблема Канады возникла только в 1980-х годах, когда это побудило фермеров разводить диких кабанов. Рынок рухнул после пика в 2001 году, и некоторые разочарованные фермеры просто перерезали свои заборы, выпустив животных на свободу.

Оказалось, что свиньи очень хорошо переносят канадские зимы. Умные, легко приспосабливающиеся и пушистые, они едят всё, включая зерновые культуры и диких животных. Они разрывают землю, когда выискивают насекомых и урожай. Они могут распространять разрушительные болезни на свинофермах, такие как африканская чума свиней. И они быстро размножаются. У свиноматки может быть шесть поросят в помете и два приплода в год.

Это означает, что 65% или более популяции диких свиней могут погибать каждый год, и она все равно будет увеличиваться, сказал Брук. Охота только усугубляет проблему, сказал он. Вероятность успеха охотников составляет всего 2-3%, и несколько штатов запретили охоту, потому что это делает свиней более осторожными и ночными — их труднее выследить и уничтожить.

Дикие свиньи уже ежегодно наносят ущерб посевам в США на сумму около 2,5 миллиардов долларов, в основном в южных штатах, таких как Техас. И они могут быть агрессивны по отношению к людям. Женщина в Техасе была убита дикими свиньями в 2019 году.

Животных обвиняют в причинении имущественного ущерба на сумму не менее 100 миллионов долларов в Техасе, где законодательство разрешает охоту на свиней с воздушных шаров.