"Наш век такой короткий" — один день балерины Айнур Абильгазиной

Фото: Astanaballet.com

Айнур Абильгазина — ведущая солистка театра "Астана Балет". 20 лет своей жизни она отдала балету и пока не планирует его покидать. Айнур рассказала корреспонденту BaigeNews.kz о том, как проходит один день из её жизни, что можно и чего нельзя делать балеринам, о "дедовщине" в театре и о развитии балета в Казахстане.

" Думала, буду сразу красиво в платье выступать на сцене "

Почему вы решили стать балериной, как вы пришли в искусство?

"Как вы знаете, в балет приходят в раннем возрасте, я — в девять лет. Это было не совсем моё решение, скорее решение моих родных, в частности, моей мамы. Она мне с детства прививала любовь к искусству, водила по театрам всевозможным. Вот так, в один день на спектакле она у меня спросила, хочу ли я так же выступать на сцене. Я сказала: конечно, хочу. Но я-то была маленькой, думала, приду и буду сразу красиво в платье выступать на сцене. А оказалось, что меня ждала долгая и муторная работа с утра до вечера в училище на протяжении 11 лет. Я училась в Алматинском хореографическом училище им. А. В. Селезнева. Позднее окончила Казахскую национальную академию искусств имени Жургенова по специальности "педагог-хореограф". И получила степень магистра искусствоведения по специальности режиссер-хореограф. Также проходила повышение квалификации на режиссера в Academia di balle arti di Roma".

Как всё начиналось? Помните ли вы своё первое выступление?

"Когда я пришла в театр, там уже были свои солисты, свои составы, и я начинала с массы. Постепенно мне давали уже сольные партии, какие-то мелкие вариации, кусочки. Первой значительной партией была "Легенда любви". Я её станцевала в 22 года. Потом я стала ведущей солисткой в Казахском государственном академическом театре оперы и балета имени Абая в Алматы и вела почти все спектакли".

Какие были сложности? Изменилось ли ваше отношение к работе за это время?

"Сложности у нас каждый день. Первая сложность — это ежедневно заставлять себя подходить к станку, вырабатывать в себе стойкость и желание чего-то добиваться, работать. Потому что порой бывает, когда ты устаёшь, у тебя упадок сил, хочется иногда бросить всё. Но, помимо этого, у нас же такая специальность травмоопасная. Конечно, ты следишь постоянно за собой, чтобы всё проходило очень слаженно, гладко в работе, допустим, с партнерами. Потому что иногда не по твоей вине что-то не получается, партнёр может уронить. Это физически сложная работа. Постоянные нагрузки, ты должен себя эмоционально восстанавливать".

" Ноги — наш хлеб "

Как проходит день балерины? Сколько времени вы занимаетесь в классе и есть ли у вас выходные?

"На протяжении уже года я стараюсь просыпаться чуть раньше. У нас рабочий день начинается в 10 утра. До этого я просыпаюсь, включаю индийские мантры и практикую йогу, медитации, потом принимаю душ, быстро завтракаю и еду на работу. В 10 часов мы все уже стоим подготовленные у станка и у нас начинается тренаж. Тренаж — это разогревочный урок, где мы приводим своё тело в порядок, подготавливаем себя к репетиции. С 11:15 у нас начинается работа непосредственно над спектаклем по репертуару. У нас два балетных зала, нам составляют расписание. И до шести вечера у нас день проходит в репетициях. Между репетициями пять минут перерыва, чтобы человек мог переодеться и умыться, и час обеда есть. Выходной у нас один раз в неделю, это воскресенье или понедельник".

Есть ли определённые правила у балерин во внешности или питании?

"Питание на первом месте. Мы должны сохранять свою фигуру, свой вес, и каждая балерина это контролирует сама. В училище за нами следили врачи, нас взвешивали, запрещали очень много продуктов. А сейчас как артисты мы уже сами контролируем свой вес. Если ты чувствуешь, что поправилась, то ты, конечно, садишься на диету. А в детстве нам очень много всего запрещали, начиная от всех хлебобулочных изделий. Нам не разрешали кататься на коньках, велосипеде, роликах. Мы всегда старались себя оберегать, потому что ноги — это наш хлеб, это то, что нас кормит. Поэтому лишний раз, когда другие дети выбегали на улицу, мы себе такого не позволяли. Всегда хотелось, но нас где-то всегда ущемляли. В то же время в нашей профессии очень много плюсов".

Какие плюсы вы можете отметить?

"Когда ты с детства попадаешь в сферу культуры, искусства, это так обогащает человека. Мы занимаемся музыкой с девяти лет, играем на фортепиано, изучаем французский язык. У нас все движения прописаны на французском языке. Мы изучали искусство живописи, много читали. Помимо этого, у нас культура воспитания, почитание взрослых, старших, всё это было. Когда я заходила в обычную школу, видела, как школьники бегают, кричат на переменах. У нас такого не было, во время звонка мы тихо переходили из класса в класс. При этом, когда видели педагога, мы кланялись, приседали в реверансе, а в обычной школе такое не практикуется. Поэтому культура ведёт тебя по жизни. У тебя развивается эстетика, слух, визуальное красивое восприятие мира".

" Начинается борьба за партию "

Как вы готовитесь к постановкам?

"Это зависит от расписания. Если у нас очень плотный график, где-то две недели мы готовимся к одному спектаклю. У нас каждую неделю по одному спектаклю, есть закреплённый репертуар. Но, помимо этого, мы приглашаем постановщиков из-за рубежа, и они ставят нам спектакли. Скоро у нас будет новый спектакль "Кармен". Месяц мы учим новый спектакль, идёт пошив декораций и репетиции. Хореограф приходит в зал и начинает смотреть на людей, выбирать артистов. Отбор, кастинг у нас проходит при каждой постановке. Ты должен себя проявить, показать, чтобы тебя заметили. В общем, начинается борьба за партию. У нас есть кордебалет, это масса, вторые солисты, первые солисты и ведущие".

Как часто вы гастролируете?

"Раньше, до пандемии, мы очень часто гастролировали по Европе, в Америку ездили, ну и по Казахстану. После пандемии всё усложнилось, сейчас только только будут открываться двери за рубеж.

Ваша любимая партия и героиня, которую вы играли?

"Именно в театре "Астана балет" моя первая роль была Мехмене-Бану в "Легенде о любви". Так как это моя первая партия, наверное, она так запала в душу. Она очень близка мне своей силой духа. Сама Мехмене-Бану очень многогранная женщина, её можно на сцене раскрыть со всех сторон. Она и любящая, властная, сильная и прощающая. Сам образ очень яркий, его интересно исполнять".

" Сцена — коварная вещь "

Как вы входите в роль героини и бывает ли такое, что после спектакля не можете прийти в себя?

"Каждый человек по-своему вживается в роль. Кому-то это, может быть, не надо, у кого-то это легко происходит на сцене. В алматинском театре я исполняла роль балерины в спектакле "Красная Жизель". Эта история, основанная на реальных событиях. Она про великую балерину, которая переехала из России в Америку во время революции, она там сходит с ума и умирает — в общем, трагедия. Когда я готовилась к этой партии, я перечитала всё об этой личности, пересмотрела видео, пыталась её пропустить через себя, чтобы не "играть". Потому что сцена — очень коварная вещь, она тебя раскрывает. Зритель всегда прочувствует наигранность. Поэтому я стараюсь проживать все партии. Иногда бывает, молодёжь считает, что самое важное — это техника исполнения, прокрутить тысячу пируэтов, прыгнуть выше всех и всё. Но это же и есть отличие от цирка или легкой атлетики. Если приходить и смотреть, как люди трюки показывают на сцене, тогда можно пойти в цирк, там намного интереснее. В нашей профессии самое важное — душа".

Вы учились на режиссера-хореографа. Что нравится больше, ставить хореографию или танцевать балет?

"И то, и другое. Но так как я сейчас являюсь исполнителем, я получаю удовольствие от исполнения. Потому что наш век такой короткий. Ты не будешь танцевать до 50, даже если ты захочешь, у тебя возможности не будет. Поэтому пока у меня есть возможность, я хочу танцевать".

Какие у вас отношения в команде? Говорят, что балет — конкурентная среда.

"Раньше в ГАТОБ в 60-е годы у наших педагогов была жуткая конкуренция. Вплоть до того, что балерины резали на пуантах тесёмки, чтобы другая не могла выйти на сцену, чуть ли не колотые стёкла в пуанты засовывали, чтобы ноги резали. В гримёрке закрывали, чтобы опоздала на выход. Такое было, нам рассказывали. Дедовщина в своё время была. Но, слава богу, я не попала в такое время. Единственное, было такое, когда взрослые артисты могли спокойно сделать замечание тебе, где-то даже ударить тебя: "Опусти лопатку, тебя что, не учили?!". Сейчас у нас в театре такого нет. У нас здоровая конкуренция, каждый проявляет себя на сцене".

Насколько в Казахстане развит балет по сравнению с зарубежными странами?

"В последние годы культура посещения театра развивается. Единственный большой минус в Астане — это то, что зритель не привык дарить цветы. Когда я сюда переехала работать шесть лет назад, для меня это было очень дико. Потому что в сравнении с Алматы, где после каждого спектакля ты уходишь с охапкой цветов, здесь тебе не дарят ни одного цветка. Может, здесь люди не привыкли и только сейчас начинают учиться тому же этикету парадного костюма, например, в чём можно приходить в театр, а в чём нельзя".

Какие у вас есть увлечения, помимо балета?

"Сейчас я практикую йогу, медитацию. Хочется прийти к чему-то духовному, найти своё предназначение в жизни. Мне бы хотелось на полгода уехать из Казахстана, я очень люблю Азию, особенно Индию".

Фото astanaballet.com

















