Населённые пункты области Абай обеспечат доступом к интернету
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В акимате области Абай состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы, созданной по распоряжению акима области Абай, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили, в состав рабочей группы входят представители Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, операторы связи и представители местных исполнительных органов.
В ходе первого заседания рабочей группы обсуждены вопросы строительства антенно-мачтовых сооружений в населенных пунктах и вдоль республиканских трасс с целью обеспечения населения доступом к мобильному широкополосному интернету. Также рассмотрены проблемы связи в туристических местах области Абай.
Отметим, что Правительством Республики Казахстан был утвержден национальный проект "Доступный интернет". В нацпроект вошли 172 сельских населенных пунктов области Абай. Реализация проекта позволит обеспечить 90% населенных пунктов области Абай широкополосным доступом в интернет.
Самое читаемое
- Серьёзные нарушения прав педагогов выявили в Казахстане
- Иностранцев и покойников обнаружили в очереди на получение жилья в Петропавловске
- Сборная Казахстана по футболу переезжает из Астаны
- Качеством ремонта дорог в Караганде возмутились депутаты
- Нурсултан Назарбаев выступил с обращением к казахстанцам