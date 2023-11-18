Населённые пункты области Абай обеспечат доступом к интернету

В акимате области Абай состоялось первое заседание межведомственной рабочей группы, созданной по распоряжению акима области Абай, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили, в состав рабочей группы входят представители Комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, операторы связи и представители местных исполнительных органов.

В ходе первого заседания рабочей группы обсуждены вопросы строительства антенно-мачтовых сооружений в населенных пунктах и вдоль республиканских трасс с целью обеспечения населения доступом к мобильному широкополосному интернету. Также рассмотрены проблемы связи в туристических местах области Абай.

Отметим, что Правительством Республики Казахстан был утвержден национальный проект "Доступный интернет". В нацпроект вошли 172 сельских населенных пунктов области Абай. Реализация проекта позволит обеспечить 90% населенных пунктов области Абай широкополосным доступом в интернет.