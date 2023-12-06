Населению наносится большой ущерб – Токаев об экологии в Актюбинской области

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил ускорить решение вопросов экологии в Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Эту работу нужно обязательно завершить, поскольку населению наносится большой ущерб. Проблема экологии очень острая и актуальная, поэтому ее решению следует уделить особое внимание", – заявил он.

Наряду с этим представители крупных компаний презентовали Главе государства свои инвестиционные проекты.

Так, генеральный директор ERG Серик Шахажанов доложил о реализации в Актюбинской области Экологической стратегии, в которую до 2030 года планируется инвестировать 228 млрд тенге. В рамках стратегии завершена модернизация газоочистных систем плавильных цехов № 1, 2 Актюбинского завода ферросплавов.

Кроме того, генеральный директор АО "СНПС-Актобемунайгаз" Ли Шуфэн рассказал Президенту страны о проектах первой, второй и третьей очереди ГПЗ-3 Жанажольского нефтегазоперерабатывающего комплекса, отвечающих самым высоким стандартам современных технологий в подготовке нефти и газа. Общий объем инвестиций составляет 3,5 трлн тенге.

Управляющий директор Eni Plenitude Arm Wind Алекс Стиллавато представил Касым-Жомарту Токаеву информацию о проектах, реализованных на территории Казахстана. В частности, компания осуществила строительство ВЭС "Бадамша-1", ВЭС "Бадамша-2" в Актюбинской области, первой солнечной электростанции мощностью 50 МВт возле поселка Шаульдер в Туркестанской области. Он также упомянул о разрабатываемом проекте гибридной электростанции ВИЭ+Газ мощностью 250 МВт совместно с АО НК "КазМунайГаз" вблизи города Жанаозен в Мангистауской области.