Население Земли за 2023 год выросло на 75 миллионов человек,

За последний год население планеты выросло на 75 миллионов человек, и на Новый год оно составит более 8 миллиардов человек. Данные об этом обнародовало Бюро переписи населения США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на агентство АР.

Темпы мирового роста в прошлом году составили чуть менее 1%. Согласно данным Бюро переписи населения, в начале 2024 года в мире каждую секунду в среднем ожидается 4,3 рождения и две смерти.

В свою очередь германский фонд DSW поясняет, что темпы роста населения планеты продолжают замедляться. Быстрее всего население Земли росло в период с 1965 по 1970 год, с тех пор относительные темпы роста сократились почти вдвое.

Впрочем, эти тенденции не одинаковы для различных регионов. В Африке, по данным DSW, к 2080 году будет проживать 2,5 миллиарда человек - в два раза больше, чем сегодня.

После рекордных темпов роста в 1960-е годы потребовалось двенадцать с половиной лет, чтобы население Земли выросло с 7 до 8 миллиардов человек. Теперь же для достижения отметки в 9 миллиардов потребуется 14,1 года, а для перехода с 9 миллиардов до 10 миллиардов - 16,4 года, что может произойти примерно в 2055 году.