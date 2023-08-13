Население СКО с начала года уменьшилось ещё на 1,3 тысячи человек

Население СКО с начала 2023 года уменьшилось 1,3 тысячи человек, а с 1 апреля по 1 июля т.г. — на 700 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.

По данным регионального департамента статистики, численность населения СКО на 1 июля 2023 года составила 532,7 тысячи человек. Горожан – 259,3 тысячи человек (48,7%), сельских жителей – 273,4 тысячи человек (51,3%).

При этом процесс естественной убыли населения замедлился — уровень смертности значительно снизился, но остался более высоким, чем уровень рождаемости. За первое полугодие 2023 года в СКО зарегистрирован 2 791 новорожденный