Население СКО с начала года уменьшилось ещё на 1,3 тысячи человек
Сегодня, 07:37
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Сегодня, 07:37Сегодня, 07:37
130Фото: pixabay.com
Население СКО с начала 2023 года уменьшилось 1,3 тысячи человек, а с 1 апреля по 1 июля т.г. — на 700 человек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Петропавловск.news.
По данным регионального департамента статистики, численность населения СКО на 1 июля 2023 года составила 532,7 тысячи человек. Горожан – 259,3 тысячи человек (48,7%), сельских жителей – 273,4 тысячи человек (51,3%).
При этом процесс естественной убыли населения замедлился — уровень смертности значительно снизился, но остался более высоким, чем уровень рождаемости. За первое полугодие 2023 года в СКО зарегистрирован 2 791 новорожденный
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