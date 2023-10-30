Численность населения согласно итогам переписи по состоянию на 1 сентября 2021 года составила 19 186 015 человек. С прошлой переписи 2009 года население Казахстана выросло на 20%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики РК.

По данным бюро нацстатистики, в трёх регионах население превысило 2 млн человек – Алматинская (2 146 576) и Туркестанская области (2 054 021) и город Алматы (2 030 285).

При этом в межпереписной период самый большой прирост населения наблюдается в городе Астана – в 2 раза (с 613 тыс. до 1 234 тыс. человек), в 1,5 раза в городе Шымкент (с 730 тыс. до 1 112,4 тыс человек) и Мангистауской области (с 485 тыс. до 735 тыс. человек).

Мировой тренд урбанизации прослеживается и в Казахстане

По итогам переписи доля горожан продолжила расти и увеличилась с 56,1% до 61,2%. Соответственно сельское население уменьшилось с 43,9% до 38,8%.

Рост численности городского населения составил более 2,7 млн человек. За прошедшие 12 лет наибольший прирост городского населения отмечается в 6 регионах страны – Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Туркестанской областях.

Наиболее урбанизированный регион – Карагандинская область, где 80% населения являются горожанами (свыше 1 млн человек).

Гендерная структура не претерпела изменений

Численность женщин в Казахстане, как и прежде, превалирует над численностью мужчин. По итогам переписи 2021 года их оказалось на полмиллиона больше (на 536,3 тыс. человек). Если говорить в процентах, доля мужчин составила 48,6% (9 324 840 человек), женщин – 51,4% (9 861 175 человек). По сравнению с предыдущей переписью, численность мужчин увеличилась на 1,6 млн, женщин – на 1,5 млн. Так, на 1000 женщин в Казахстане приходится 946 мужчин.

По сравнению с переписью 2009 года заметно увеличивается численность мужчин в возрасте 55-59, 60-64 и 65-69 лет на 50,2%, 117% и 69,5% соответственно. Женщин этих же возрастов за межпереписной период стало больше на 38%, 105,9% и 58,3% соответственно. Рост населения в данной группе возрастов связан с увеличением средней продолжительности жизни, улучшением условий жизни.

Казахстанцы – молодая нация

Средний возраст казахстанцев остается относительно молодым. Если сравнивать с переписью 2009 года, средний возраст вырос с 31 до 32 лет.

Количество детей от 0 до 15 лет в межпереписной период значительно выросло. Если их доля в 2009 году занимала 24,1% (3,9 млн чел.) от общей численности населения на тот момент, по итогам последней переписи их доля составила 29,4% (5,6 млн чел.).

Доля пожилого населения старше 65 лет также увеличилась. В межпереписной период их доля выросла с 7,1% до 8,2% (1,6 млн чел.).

Кроме того, итоги переписи показали, что в Казахстане проживают свыше 200 пожилых людей старше 101 года. Среди регионов по численности детей лидирует Туркестанская область, по численности долгожителей старше 90 лет – ВКО.