Население Казахстана приближается к 20 миллионам человек

Численность населения Республики Казахстан на 1 октября 2023 года составила 19 967 964 человек. Такие данные приводит Бюро национальной статистики РК.

По данным finprom.kz, за год численность населения страны выросла на 1,4%. В целом темп роста населения страны находится на уровне 1,28%–1,49%.

На 1 октября 2023 года численность городского населения составила 62%, а сельского – 38%.

"Доля городского населения больше всего наблюдались в Карагандинской (81,5%), Ұлытау (79,1%) и Актюбинской (74,8%), а меньше всего в Алматинской (16,2%), Туркестанской (24,6%) и Жамбылской (43,4%) областях", - сообщили в бюро нацстатистики.

В гендерном разрезе численность женщин составила 51,2%, а мужчин – 48,8%. Таким образом, общая численность женщин в октябре 2023 года превысила численность мужчин на 2,4%.