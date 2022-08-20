Насекомое огромных размеров нашли в США

Фото: Dailymail.com

Самая большая в мире бабочка впервые замечена в США: насекомое, которое больше, чем ладонь взрослого человека, было найдено висящим на двери гаража в Вашингтоне, Baigenews.kz со ссылкой на Dailymail.com.

Атласная бабочка - так называется вид - родом из тропиков, но была замечена в штате Вашингтон, который находится примерно в 2000 милях от ее естественной среды обитания в тропиках.

Размах её крыльев составляет 10 дюймов (25,4 см), что делает её самой большой бабочкой в мире. Ранее встречались экземпляры с размахом крыльев семь дюймов.

Атласная бабочка считается инвазивной и может уничтожать местную растительность. Её запрещено вывозить куда бы то ни было без специального на то разрешения.