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Dailymail.com Вчера, 10:10
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Фото: Dailymail.com

Насекомое огромных размеров нашли в США

Самая большая в мире бабочка впервые замечена в США: насекомое, которое больше, чем ладонь взрослого человека, было найдено висящим на двери гаража в Вашингтоне, Baigenews.kz со ссылкой на Dailymail.com.

Атласная бабочка - так называется вид - родом из тропиков, но была замечена в штате Вашингтон, который находится примерно в 2000 милях от ее естественной среды обитания в тропиках.

Размах её крыльев составляет 10 дюймов (25,4 см), что делает её самой большой бабочкой в мире. Ранее встречались экземпляры с размахом крыльев семь дюймов.

Атласная бабочка считается инвазивной и может уничтожать местную растительность. Её запрещено вывозить куда бы то ни было без специального на то разрешения.

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#животные #США
Вчера, 10:10
622
Журналист

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