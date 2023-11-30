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Называли медийщиками с дешевым пиаром:аким Усть-Каменогорска рассказал как завоевывал доверие горожан

Вчера, 23:30
АВТОР
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BaigeNews.kz Вчера, 23:30
Вчера, 23:30
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Фото: BaigeNews.kz

Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар назначен на должность 5 лет назад, а в сфере госслужбы работает более 20. Он один из немногих акимов, который занимает кресло градоначальника столь длительное время.

О проблемных вопросах региона, инвестпроектах и богатом потенциале Усть-Каменогорска, Жаксылык Омар рассказал в интервью корреспонденту BaigeNews.kz. 

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