Называли медийщиками с дешевым пиаром:аким Усть-Каменогорска рассказал как завоевывал доверие горожан

Аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар назначен на должность 5 лет назад, а в сфере госслужбы работает более 20. Он один из немногих акимов, который занимает кресло градоначальника столь длительное время.



О проблемных вопросах региона, инвестпроектах и богатом потенциале Усть-Каменогорска, Жаксылык Омар рассказал в интервью корреспонденту BaigeNews.kz.

