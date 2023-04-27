Нарушения в "Озенмунайгазе" и подрядных организациях Жанаозена выявила рабочая группа КМГ

Специальная рабочая группа "КазМунайГаза" продолжает работу в Жанаозене. Выявлены десятки нарушений, которым впоследствии будет дана правовая оценка, передаёт BaigeNews.kz.

Руководитель рабочей группы, зампредседателя правления АО НК "КазМунайГаз" Даулетжан Хасанов рассказал о некоторых из них.

По его словам, в АО "Озенмунайгаз" (ОМГ) обнаружены случаи фиктивного трудоустройства сотрудников. Кроме того, в компании сначала в должности штатного теолога, а затем специалиста по связям с общественностью числился известный актауский акын-айтыскер.

"Имеются факты приёма персонала в штат вне очереди или без какого-либо соответствия квалификационным требованиям и достаточного опыта работы по узким специальностям ремонтных подразделений", - добавил он.

Как отметил руководитель рабочей группы, при сверке данных GPS ряда грузовых автомобилей с табелями рабочего времени обнаружены несоответствия.

"То есть машины проезжали фактическое время, а в табелях эти показатели и, соответственно, выплаты за проделанную работу завышались", - поделился Хасанов.

Также рабочая группа выявила случай, когда кратно завышалась стоимость услуг по аренде нефтедобывающего оборудования.

Так, одна из сервисных компаний предоставляла ОМГ универсальный электрический центробежный насос в аренду по цене 96 тысяч тенге за скважинк в сутки. Аренда точно такого же насоса другой нефтедобывающей компании региона обходилась в два раза дешевле - в 39,7 тысячи тенге.

Еще один пример зампред правления КМГ привёл из области закупок. В частности, ОМГ приобретал 14 подъёмных агрегатов для ремонта скважин (АПРС). Общая сумма сделки превышала 1,5 миллиарда тенге. Срок поставки – 31 декабря 2022 года. В ходе проверки установлено, что в указанный срок поставлен лишь один из 14 агрегатов. В отчётной документации он указан как новый. Однако проверка показала, что его комплектующие давно устарели, многие детали отсутствовали, силовые конструкции и вовсе были опасны для использования. Чтобы скрыть данный факт, ржавеющие кузов и металлоконструкции шасси были перекрашены в чёрный цвет.

Рабочей группой даны рекомендации и поручения ОМГ и нефтесервисным компаниям по устранению нарушений норм производственной и экологической безопасности. К примеру, на ряде объектов отсутствуют проектные документы по зданиям и сооружениям, имеются несоответствия системы вентиляции требованиям техники безопасности. Не соблюдаются экологические нормы при ремонтных работах на скважинах, в том числе отсутствуют защитные плёнки при проведении подземного и капитального ремонта скважин, используются обваловки в качестве амбаров, несвоевременно убирается замазученный грунт.

Отдельно Хасанов остановился на проверке жалоб сотрудников предприятий Жанаозена. Как оказалось, в некоторых подрядных организациях ОМГ имеются факты задержки пенсионных отчислений на 2-3 месяца, работники транспортных подрядных организаций не обеспечиваются спецодеждой и питанием, зафиксированы случаи превышения продолжительности сверхурочных работ. По каждому данному факту будут приняты соответствующие меры.

"Работа продолжается. Это были лишь локальные примеры выявленных нарушений. О новых фактах мы будем регулярно информировать общественность. По каждому пункту выявленных нарушений будет дана правовая оценка. Все ответственные понесут наказание в зависимости от степени тяжести нарушений. Соответствующие документы мы передадим в правоохранительные органы", - резюмировал Хасанов.