Нарушения при выплате премий выявили в медучреждениях Алматы
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Антикоррупционная служба Алматы выявила коррупционные риски в виде неравномерного распределения премий работникам медицинских учреждений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.
"Мы установили, что существует дискриминация. Если определённые должностные лица руководящей должности получают несколько должностных окладов, там около миллиона тенге, то рядовые сотрудники учреждений здравоохранений получают премиальные выплаты в разы меньше. Мы на это обратили внимание и внесли соответствующие рекомендации, чтобы взвешенно и объективно распределялись эти выплаты", — рассказал руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Алматы Арман Рахимов на брифинге РСК.
Также выявлены следующие коррупционные риски: назначение на работу лиц, которые одновременно работали в нескольких медучреждениях, более того и в самом управлении. К примеру, врач-рентгенолог одной больницы параллельно работал в нескольких поликлиниках и частном медцентре на этой же должности.
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