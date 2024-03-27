Нарушения при распределении вакансий выявили в Мангистауской области

Прокуроры в Мангистауской области провели анализ соблюдения требований законодательства при распределении вакансий и их публикации на информационном портале и выявили нарушения, передаёт BaigeNews.kz.

"Зачастую работодателями не соблюдаются требования о направлении в центры занятости сведений о наличии свободных рабочих мест со дня их появления с указанием условий труда и оплаты. За два года по итогам прокурорских проверок выявлено свыше тысячи фактов неуведомления работодателями (около 30 компаний нефтегазовой сферы) центров занятости о наличии вакансий", - сообщили в прокуратуре Мангистауской области.

Внесены акты надзора о привлечении работодателей к административной ответственности.

В соответствии со статьёй 98 КоАП РК ненаправление или несвоевременное направление центру занятости населения сведений о наличии вакансий влечёт административная ответственность.

Кроме этого, уточнили в прокуратуре, работодатели не в полной мере выполняют обязанности по внесению сведений о трудовых договорах в единую систему учёта.