Нарушения при распределении вакансий выявили в Мангистауской области
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Прокуроры в Мангистауской области провели анализ соблюдения требований законодательства при распределении вакансий и их публикации на информационном портале и выявили нарушения, передаёт BaigeNews.kz.
"Зачастую работодателями не соблюдаются требования о направлении в центры занятости сведений о наличии свободных рабочих мест со дня их появления с указанием условий труда и оплаты. За два года по итогам прокурорских проверок выявлено свыше тысячи фактов неуведомления работодателями (около 30 компаний нефтегазовой сферы) центров занятости о наличии вакансий", - сообщили в прокуратуре Мангистауской области.
Внесены акты надзора о привлечении работодателей к административной ответственности.
В соответствии со статьёй 98 КоАП РК ненаправление или несвоевременное направление центру занятости населения сведений о наличии вакансий влечёт административная ответственность.
Кроме этого, уточнили в прокуратуре, работодатели не в полной мере выполняют обязанности по внесению сведений о трудовых договорах в единую систему учёта.
Самое читаемое
- 7-летнюю Милану Давыдову убили на глазах у брата: прокурор озвучил подробности в суде
- Арестован восьмой фигурант дела о теракте в "Крокусе". Что о нём известно
- Касым-Жомарт Токаев встретился с главой Народного правительства СУАР
- Костанаец явился на суд в нетрезвом виде и был арестован
- В Жетiсу бизнесменам вернули более 50 млн тенге