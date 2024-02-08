Нарушения на миллиарды тенге выявили прокуроры в Жамбылской области

В Жамбылской области чиновникам не позволили необоснованно потратить 23 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщили в надзорном органе, в акимате Кордайского района хотели отремонтировать школу, но не провели государственную экспертизу. При этом, выделили на ремонт 756 миллионов тенге.

В прокуратуре отметили, что из расходной части бюджета региона исключены неподтвержденные затраты на сумму 11 миллиардов тенге.

Кроме того, прокуроры отменили незаконные закупки на сумму 12 миллиардов тенге. В них к потенциальным поставщикам предъявляли завышенные требования по лицензиям, в которых вовсе отсутствовала необходимость.

За эти нарушения шестеро чиновников были привлечены к ответственности, один из них оштрафован на 461 тысячу тенге.