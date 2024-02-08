Нарушения на миллиарды тенге выявили прокуроры в Жамбылской области
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В Жамбылской области чиновникам не позволили необоснованно потратить 23 миллиарда тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.
Как сообщили в надзорном органе, в акимате Кордайского района хотели отремонтировать школу, но не провели государственную экспертизу. При этом, выделили на ремонт 756 миллионов тенге.
В прокуратуре отметили, что из расходной части бюджета региона исключены неподтвержденные затраты на сумму 11 миллиардов тенге.
Кроме того, прокуроры отменили незаконные закупки на сумму 12 миллиардов тенге. В них к потенциальным поставщикам предъявляли завышенные требования по лицензиям, в которых вовсе отсутствовала необходимость.
За эти нарушения шестеро чиновников были привлечены к ответственности, один из них оштрафован на 461 тысячу тенге.
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