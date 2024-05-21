Нарушения на 396,7 млн тенге выявили в Казпочте

Служба безопасности АО "Казпочта" подвела итоги за 2023 год. В ряде регионов найдены финансовые нарушения на общую сумму 396,7 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

По всем фактам проведены проверки и служебные расследования, материалы направлены в правоохранительные органы.

По переданным материалам зарегистрировано 24 преступления.

"Вынесены приговоры по четырём уголовным делам, осуждённые получили наказания от трёх до семи лет лишения свободы. Прервано производством одно уголовное дело, пять уголовных дел прекращены по не реабилитирующим основаниям, 12 – находятся в производстве. Два уголовных дела прекращены по реабилитирующим основаниям", - уточнили в компании.

Общее число преступлений в АО "Казпочта" снизилось в 1,9 раза (с 47 в 2022 году до 24 в 2023 году).