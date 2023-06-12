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pixabay.com/moritz320 Сегодня, 20:47
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Сегодня, 20:47
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Фото: pixabay.com/moritz320

Народный банк сменил название

Народный банк в Казахстане сменил название и прошёл полную перерегистрацию, передаёт BaigeNews.kz.

"В связи с изменением полного наименования была осуществлена перерегистрация акционерного общества "Народный сберегательный банк Казахстана" на акицонерное общество "Народный сберегательный банк Казахстана", - сказано в сообщении на сайте банка.

Полное название на казахском языке теперь - "Қазақстан халық банкі" акционерлік қоғамы. На английском - Joint Stock Company "Halyk Bank of Kazakhstan".

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Сегодня, 20:47
36
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