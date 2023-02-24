Народная партия намерена подать жалобу на Армана Шураева в Генпрокуратуру и ЦИК

Один из кандидатов-самовыдвиженцев по Астане Арман Шураев на своей странице в Facebook опубликовал оскорбительный пост в адрес Народной партии Казахстана. Ответ лидера НПК не заставил себя ждать, передаёт BaigeNews.kz.



НПК не намерена оставлять действия блогера без внимания и будет реагировать на неё в рамках закона. Об этом заявил лидер партии Ермухамет Ертысбаев.

"На нашу партию продолжаются нападки и предпринимаются явные попытки её дискредитации. В этот раз такой выпад допустил один из кандидатов-самовыдвиженцев. Он разместил на своей странице в соцсети призыв "Не голосуйте за этих предателей". В других условиях этот выпад можно было бы и не заметить. Но в этот раз выпад совершён в отношении всей партии в период активной агитационной избирательной кампании и явно направлен на подрыв доверия к нам. Арман Шураев - блогер, он должен отдавать себе отчет, что занимается массовым распространением ложных сведений, порочащих честь и достоинство нашей партии", - отметил Ертысбаев.

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