"Народ не знает своих героев". Как школьники учились быть спасателями

Фото: из личного архива Мейржана

26 мая в столице прошли городские соревнования юных спасателей среди школьников. Это мероприятие собрало талантливую молодёжь со всех уголков города, где они продемонстрировали свои навыки и соревновались за звание лучших при возникновении чрезвычайной ситуации. В рамках события корреспондент BaigeNews.kz поговорила с победителями конкурса, которые поделились своими впечатлениями и рассказали о своей мотивации и стремлении спасать жизни.

Такие соревнования, направленные на обучение основам безопасного поведения в экстремальных ситуациях, активно организует Департамент по чрезвычайным ситуациям города. Конкурс охватывает все аспекты пожарно-спасательного спорта и навыки самоспасения.

В результате соревнований выявили самых талантливых и преданных юных спасателей, которыми стали ученики 8-9 классов школы-лицей №48. Ребята соревновались в команде под названием "Алаш" и выиграли путёвку в Алматы. Капитаном команды выбрали ученика 9 класса Мейржана Асана.

По словам мальчика, у их команды была сильная мотивация, благодаря чему они заняли первое место.

"На конкурсе было шесть туров, и мы по пяти из них заняли первое место. Было очень волнительно, но мы были уверены в своих силах. Так как тренировались каждый день по несколько часов в течение нескольких недель. Были моменты, когда мы ссорились, не понимали друг друга. Но сами соревнования прошли очень интересно. В прошлом году мы тоже участвовали на этом соревновании. Но тогда мы заняли место по отдельному виду спорта, плаванию на лодке. Поставили рекорд по времени в одну минуту и 53 секунды. В этом году мы опять поставили рекорд по плаванию”, - рассказал он.

Мейржану с детства нравится военно-тактическая тема, спасение людей. Для него это и стиль жизни, и дисциплина, и физические упражнения. Поэтому он решил участвовать в соревновании.

Юноша считает ошибочным мнение о том, что сейчас молодёжь стала менее социальноактивной. Ведь в конкурсе участвовали столько талантливых и способных ребят. Мейржан также рассказал, что для него значит быть спасателем.

"Быть спасателем - это не только носить форму и лезть на скалы. Это значит помогать всем, предостерегать людей, чтобы они не попадали в неприятные ситуации. Это значит быть героем сегодняшнего дня. Так как сейчас очень мало таких доблестных и отважных людей. Народ не знает своих героев. Многие дети неосознанно смотрят на мир, на то, как всё устроено. Например, сейчас на улице летает пух, и дети ради забавы его сжигают. Они не понимают то, к чему это может привести. Я думаю, что быть спасателем - это доносить информацию до людей так, чтобы предостеречь их от плохих ситуаций”, - считает капитан команды.

Сам юноша планирует стать в будущем чемпионом.

"У меня есть младший братишка, который равняется на меня, хочет быть похожим на меня. Я не хочу, чтобы он был похож на человека, который курит и занимается непристойными делами. Я хочу, чтобы он был похож на чемпиона. Я хочу, чтобы он мог гордиться мной”, - сказал Мейржан.

В команде Мейржана также принимал участие ученик 8-го класса Ахбар Кайрденов. Победу в соревновании юноша не ожидал, но говорит, что они её заслужили.

"Не думал, что мы этого добьёмся. Мы с друзьями работали три-четыре недели. Это было нелегко. Но у нас была цель - стать первыми в городе. Теперь мы будем готовиться на Республику. Мы уже настроены”, - говорит Ахбар.

На некоторых турах соревновались только по одному человеку из команды. Так, Ахбар участвовал в эстафете по бегу. Нужно было перепрыгнуть на скорости преграду, взять огнетушитель, донести его до отмеченной точки, поставить, побежать назад, забрать второй огнетушитель и также поставить на отмеченную точку.

По мнению Ахбара, быть спасателем - это уметь быстро принимать решения.

"Также это значит иметь храбрость, физическая подготовка тоже очень важна. Быть спасателем тяжело, так как, например, если в доме случился пожар, тебя вызывают, и говорят, что там маленький ребенок. Очень тяжело представлять, что, вдруг ты не спасёшь ребенка. Это морально сложно”, - считает юноша.

Отметим, что соревнование "Юный спасатель", которое проводится ежегодно в разных регионах Казахстана, включает психологическое тестирование, конкурс "Визитная карточка", где участники представляют свои гимны, флаги, форменное обмундирование и речёвки. Также конкурс "Газет-жарнама қалқаны", тренировки по оказанию первой помощи, а также проведение аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ в различных ситуациях: от техногенных аварий до спасательных операций в природной среде и на водной акватории.

Ученики школ также принимают участие в пожарной эстафете и бросают конец Александрова (средство для оказания помощи утопающим - ред.), продемонстрировав свою ловкость и мастерство. В каждом испытании необходимо выполнить задание не только в установленные временные рамки, но и с правильностью и точностью.