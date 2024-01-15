Наркотики на 27 млн тенге изъяли у закладчика в ВКО

Более полутора тысяч разовых доз наркотика, стоимость которого составляет порядка 27 миллионов тенге, изъяли у закладчика в ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе обыска у 23-летнего мужчины обнаружили психотропное вещество α-PVP весом 547,48 грамма.

"Молодой человек нигде не работал, основной доход приносила “доставка” запрещённых веществ. Закладчик в целях конспирации распространял наркотики через канал в мессенджере, где обе стороны остаются в тени. В качестве доказательств к материалам досудебной проверки приобщён смартфон подозреваемого с фотографиями тайников с “синтетикой” и перепиской о производимых закладках", - сообщили в полиции.

По факту незаконного приобретения, хранения, перевозки в целях сбыта, пересылки либо сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК.

Подозреваемый с санкции суда арестован, ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.