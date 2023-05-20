Наркотики и несколько килограммов осетра изъяли у жителя Мангистау

Фитонарколабораторию по культивированию марихуаны обнаружили сотрудники уплавления по борьбе с наркотиками департамента полиции Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК

В задержании подозреваемого в организации незаконного производства участвовали кинологи и служебно-розыскная собака.

"В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержан 46-летний житель города Актау, который в Мунайлинском районе на промышленной базе внутри контейнера организовал фитонарколабораторию по культивированию наркосодержащего растения марихуана. При обыске контейнера изъяты 17 кустов растений, две банки и два свёртка, 41 коробка с семенами марихуаны. Общий вес изъятой марихуаны составляет 351 грамм", — рассказали в полиции.

Также дома у мужчины в Актау изъяли три килограмма осетра. По всем изъятым веществам назначены экспертизы.

Данные факты зарегестрированы в ЕРДР ОП Мунайлинского района по части 1 статьи 300 УК РК (Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества), части 1 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).

Иная информация в интересах следствия не разглашается.