Нарколабораторию соорудили из трёх контейнеров в пригороде Алматы

Фото: polisia.kz

Нарколабораторию обнаружили в пригороде Алматы. Криминальное производство скрывалось в контейнерах, в которых разводили скот, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сначала внимание полицейских привлёк манипулятор, перевозивший контейнер. Водитель пояснил, что согласился перевезти конструкцию из пригорода за 140 тысяч тенге.

"Установлено место недавней локации контейнера – крестьянское хозяйство на территории Жамбылского района Алматинской области. Там же обнаружены ещё два контейнера, являющиеся местом изготовления синтетического наркотика. Изнутри исходил едкий запах", - сообщил замначальника ДП Алматы Дидар Аханов.

Полицейские выяснили, что производство наладили двое приезжих: они арендовали контейнеры якобы для содержания скота. Для конспирации имели шесть голов скотины.

В ходе обыска контейнеров изъяты стеклянные лабораторные колбы, 324 канистры с жидкостями, общим весом около восьми тонн, порядка 70 килограммов комкообразного вещества бежевого цвета со специфическим запахом.

Факт зарегистрирован в едином реестре по части 3 статьи 297 УК РК.

По изъятым веществам назначена судебно-химическая экспертиза.