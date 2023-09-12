Нарколабораторию нашли полицейские в алматинской квартире

Цех по производству синтетических наркотиков функционировал в двухкомнатной квартире одного из жилых комплексов, расположенных в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации управления по противодействию наркопреступности ДП Алматы, алматинец 1996 года рождения подозревается в том, что специально арендовал жильё для изготовления “синтетики”. В ходе обыска полицейские нашли в двухкомнатной квартире одного из жилых комплексов и изъяли медицинские шприцы, перчатки, лакмусмовую бумагу, изоленту зелёного цвета, ёмкости с прекурсорами и солевой кислотой, специальную лабораторную посуду, электронные весы и другую атрибутику, использованную при производстве синтетического психотропного вещества мефедрон. На месте также было обнаружено и само вещество бежевого цвета в виде кристаллов.

"Согласно заключению экспертов, данное вещество является наркотическим средством “альфа-PVP” общим весом 139 граммов. Кроме того, изъяты отдельно расфасованных 15 и 6 закладок, обвернутых в изоленту синего цвета, с порошкообразным веществом бежевого цвета, предположительно мефедрон. Всё, что было найдено в квартире: в жидком, кристаллическом и порошкообразном виде направлено на судебно-химическую экспертизу", – сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

Отмечается, что молодой человек уже имел судимость за совершение имущественных преступлений. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статье 297 Уголовного кодекса РК.

В настоящий момент подозреваемый водворён в изолятор временного содержания.