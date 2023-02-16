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Нарколабораторию на крыше многоэтажки устроил житель Уральска Сегодня, 21:29
131
Сегодня, 21:29
131

Нарколабораторию на крыше многоэтажки устроил житель Уральска

Нарколабораторию обнаружили полицейские на крыше многоэтажки в Уральске. При обыске изъято восемь горшков с коноплёй и удобрения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Хозяином теплицы оказался 39-летний житель города. Он пояснил, что через Telegram заказал оборудование, семена и видео-инструкцию по выращиванию конопли.

Стены помещения были обшиты фольгой, пластиковым материалом. На крышу проведено тепло, освещение и вентиляция.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 300 УК РК.

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#наркотики #Уральск
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:29
131
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