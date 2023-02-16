Нарколабораторию на крыше многоэтажки устроил житель Уральска

Нарколабораторию обнаружили полицейские на крыше многоэтажки в Уральске. При обыске изъято восемь горшков с коноплёй и удобрения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Хозяином теплицы оказался 39-летний житель города. Он пояснил, что через Telegram заказал оборудование, семена и видео-инструкцию по выращиванию конопли.

Стены помещения были обшиты фольгой, пластиковым материалом. На крышу проведено тепло, освещение и вентиляция.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 300 УК РК.