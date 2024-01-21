Напоминает сердце: ночную Астану сфотографировали из космоса

Завораживающим снимком столицы Казахстана, снятыс с орбиты планеты Земля поделились в Роскосмосе, передаёт BaigeNews.kz.

Автор фото — российский космонавт Олег Кононенко.

"С наступлением ночи каждый город меняется: одни "засыпают" под её покровом, другие — оживают и светят ярче звёзд. Столица Казахстана, Астана, как раз тому пример. Если приглядеться, ночные очертания города напоминают сердце, замкнутое в кольцо. А какая для вас ночная Астана?", — говорится в подписи к фото.