Напоминает сердце: ночную Астану сфотографировали из космоса
Сегодня, 21:47
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Сегодня, 21:47Сегодня, 21:47
92Фото: t.me/roscosmos_gk
Завораживающим снимком столицы Казахстана, снятыс с орбиты планеты Земля поделились в Роскосмосе, передаёт BaigeNews.kz.
Автор фото — российский космонавт Олег Кононенко.
"С наступлением ночи каждый город меняется: одни "засыпают" под её покровом, другие — оживают и светят ярче звёзд. Столица Казахстана, Астана, как раз тому пример. Если приглядеться, ночные очертания города напоминают сердце, замкнутое в кольцо. А какая для вас ночная Астана?", — говорится в подписи к фото.
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