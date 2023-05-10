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Напавших на резиденцию президента и акимат посмертно осудили в Алматы
В районном суде №2 Бостандыкского района Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении пятерых граждан по факту участия в массовых беспорядках, а также нападения на здания и сооружения, передаёт BaigeNews.kz.
"Судом установлено, гражданин К., А., К., В., Т., в период с 4 по 5 января 2022 года участвовали в массовых беспорядках, а также совершали нападение на охраняемую резиденцию президента Республики Казахстан и акимат города Алматы, где применялись огнестрельные оружия. В последствии чего государственные учреждения были захвачены и уничтожены, а подсудимые К., А., К., В., Т. в входе беспорядков около резиденции президента получили огнестрельное ранение и скончались на месте преступления", - говорится в сообщении пресс-службы районного суда.
Уголовным кодексом по статье 272 части 2 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трёх до восьми лет, по статье 269 части 2 предусмотрено наказание в виде лишения свободы от семи до 12 лет с конфискацией имущества.
"Вина подсудимых доказана изъятыми видеозаписями, опознаниями свидетелей и родственников, проведенными судебно-медицинскими экспертизами, сведениями о местонахождении сотовых телефонов, показаниями потерпевших, согласно которыми происходило нападение на акимат и резиденцию президента Алматы, где службой охраны применялось огнестрельное оружие", - сообщили в пресс-службе районного суда.
Данное уголовное дело рассмотрено судом в связи с тем, что на стадии досудебного производства законные представители умерших подсудимых были против прекращения уголовного дела в связи со смертью на основании статьи 35 части 1 пункта11 УПК Республики Казахстан.
"В связи с тем, что в ходе участия в массовых беспорядках и нападения на здания подсудимые скончались, но с учетом представленных доказательств исследованных в суде, последние были признаны виновными и освобождены от уголовной ответственности на основании статьи 35 части 1 пункта 11 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Приговор не вступил в законную силу", - заключили в суде.
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