Напавших на резиденцию президента и акимат посмертно осудили в Алматы

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В районном суде №2 Бостандыкского района Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении пятерых граждан по факту участия в массовых беспорядках, а также нападения на здания и сооружения, передаёт BaigeNews.kz.

"Судом установлено, гражданин К., А., К., В., Т., в период с 4 по 5 января 2022 года участвовали в массовых беспорядках, а также совершали нападение на охраняемую резиденцию президента Республики Казахстан и акимат города Алматы, где применялись огнестрельные оружия. В последствии чего государственные учреждения были захвачены и уничтожены, а подсудимые К., А., К., В., Т. в входе беспорядков около резиденции президента получили огнестрельное ранение и скончались на месте преступления", - говорится в сообщении пресс-службы районного суда.

Уголовным кодексом по статье 272 части 2 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трёх до восьми лет, по статье 269 части 2 предусмотрено наказание в виде лишения свободы от семи до 12 лет с конфискацией имущества.

"Вина подсудимых доказана изъятыми видеозаписями, опознаниями свидетелей и родственников, проведенными судебно-медицинскими экспертизами, сведениями о местонахождении сотовых телефонов, показаниями потерпевших, согласно которыми происходило нападение на акимат и резиденцию президента Алматы, где службой охраны применялось огнестрельное оружие", - сообщили в пресс-службе районного суда.

Данное уголовное дело рассмотрено судом в связи с тем, что на стадии досудебного производства законные представители умерших подсудимых были против прекращения уголовного дела в связи со смертью на основании статьи 35 части 1 пункта11 УПК Республики Казахстан.