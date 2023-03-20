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  • Напавшего на жену с ребёнком директора школы отпустили из зала суда в Актобе
astanatv.kz Сегодня, 22:59
125
Сегодня, 22:59
125
Фото: astanatv.kz

Напавшего на жену с ребёнком директора школы отпустили из зала суда в Актобе

В Актобе вынесли приговор директору школы, который ранил ножом беременную супругу и восьмилетнюю падчерицу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV

Причиной конфликта стало то, что главе семьи не понравилось, где ему постелили. Как сообщалось ранее, глава семьи пришёл домой пьяным, супруга предложила ему спать в детской комнате. Разгорелся скандал. Женщина пыталась успокоить мужчину, но тот оттащил её за волосы на кухню и схватился за нож.

Мужчину сразу взяли под стражу. Ему предъявили обвинение по статье покушение на убийство, но позже статью переквалифицировали на менее тяжелую. 

Как показала экспертиза, супруга получила увечья лёгкой степени. Судья посчитал, что у педагога не было намерений убивать родных. Самих пострадавших в зале суда не было. Они заслушали приговор по онлайн-связи

"Приговором суда гражданин Д. осуждён за совершение угрозы убийством по статье 115 Уголовного кодекса Республики Казахстан и привлечён к 120 часам общественных работ", - сообщили в пресс-службе Актюбинского областного суда. 

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Сегодня, 22:59
125
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