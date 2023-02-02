"Постелила не в той комнате": директора школы судят за нападение на жену и ребёнка в Актобе

Фото: astanatv.kz

Судебный процесс по громкому делу начался в Актобе. На скамье подсудимых бывший директор сельской школы. Осенью 2022 года он чуть не зарезал беременную жену и восьмилетнюю падчерицу. Прокуроры раскрыли некоторые подробности случившегося, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Драма разыгралась в селе Шалкарского района. Глава семьи пришёл домой пьяным и ему не понравилось, что супруга предложила ему спать в детской комнате. Разгорелся скандал. Женщина пыталась успокоить мужчину, но тот оттащил её за волосы на кухню и схватился за нож.

В итоге ранения получили жена и падчерица подсудимого.

"Подсудимый угрожал с особой жестокостью, говорил, что убьёт жену, дочь и уничтожит ещё нерожденного ребёнка. После чего замахнулся ножом в сторону жены. Женщина получила ранения правой стороны груди. Согласно судебно-медицинской экспертизе, степень ранения оценивается как причинение лёгкого вреда здоровью", - сообщил прокурор Арман Конырбаев.

От трагедии спасло лишь то, что сам подсудимый в какой-то момент опомнился и позвонил своей матери. Женщина приехала вместе с другим сыном и отобрала нож. Мужчину сразу арестовали, ему предъявили обвинение по статье покушение на убийство. Однако его адвокат попросил переквалифицировать статью на более легкую.

"Мой подзащитный позвал родителей, хотя мог ничего не предпринимать. В связи с чем, я считаю, в действиях Данабекова нет состава преступления, предусмотренного статьей 99 уголовного кодекса. Поэтому прошу суд переквалифицировать эту статью, на статью 115 "Угроза", - сказал адвокат Куандык Ерсеитов.

Суд счёл просьбу адвоката преждевременной и отказал в переквалификации статьи.

Пострадавшей на суде не было. Женщина находится на последних сроках беременности и готовится к родам.