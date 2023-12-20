Напавшего на полицейского алматинца задержали

Один из четырёх нетрезвых пассажиров, остановленного полицейскими авто, был задержан после того, как напал на стража порядка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В Алматы экипаж специализированного батальона патрульной полиции заметил автомобиль Toyota, водитель которого вёл себя подозрительно. Полицейские блокировали авто.

Из салона вышли четверо, которые принялись отвлекать стражей порядка, чтобы водитель успел сбежать. Они проявляли агрессию и не подчинялись требованиям сотрудников полиции. Один из них ударил правоохранителя по лицу.

Все пассажиры были в состоянии алкогольного опьянения, и полицейские предполагают, что водитель также не был трезв.

В настоящий момент личность водителя установлена, принимаются меры к его задержанию.

Мужчина, ударивший полицейского, взят под стражу. Его действия квалифицированы по статье 380 Уголовного кодекса РК “Применение насилия в отношении представителя власти”.

В отношении остальных участников инцидента зарегистрировано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 379 Уголовного кодекса РК “Неповиновение представителю власти”, а также собраны административные материалы по статье 667 КоАП РК “Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции” и статье 440 КоАП РК “Мелкое хулиганство”.