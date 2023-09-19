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Напал на улице и пытался изнасиловать: подозреваемого задержали в Аксае

Сегодня, 21:14
АВТОР
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polisia.kz Сегодня, 21:14
Сегодня, 21:14
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Фото: polisia.kz

Подозреваемого в изнасиловании приверженца деструктивного религиозного течения задержали в Аксае. В этом полицейским помогли камеры видеонаблюдения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Преступление совершено в ночь на 9 сентября.  

Девушка поздно вечером возвращалась домой и встретила парня, который попросил подсказать нужный ему адрес. После молодой человек стал бить незнакомку и попытался её изнасиловать. Девушке удалось вырваться и позвать на помощь, а преступнику скрылся с места происшествия.  

Оказавшись дома, потерпевшая вызвала скорую помощь и сообщила в полицию.

Стражами порядка задержан 34-летний подозреваемый. Установлено, что он является приверженцем деструктивного религиозного течения. 

Подозреваемый водворён в ИВС. Начато досудебное расследование по статьям 24 и 120 УК РК.

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