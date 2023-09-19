Напал на улице и пытался изнасиловать: подозреваемого задержали в Аксае

Подозреваемого в изнасиловании приверженца деструктивного религиозного течения задержали в Аксае. В этом полицейским помогли камеры видеонаблюдения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Преступление совершено в ночь на 9 сентября.

Девушка поздно вечером возвращалась домой и встретила парня, который попросил подсказать нужный ему адрес. После молодой человек стал бить незнакомку и попытался её изнасиловать. Девушке удалось вырваться и позвать на помощь, а преступнику скрылся с места происшествия.

Оказавшись дома, потерпевшая вызвала скорую помощь и сообщила в полицию.

Стражами порядка задержан 34-летний подозреваемый. Установлено, что он является приверженцем деструктивного религиозного течения.

Подозреваемый водворён в ИВС. Начато досудебное расследование по статьям 24 и 120 УК РК.