  • 15 Августа, 19:14
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Нападение на сотрудников телеканала Almaty прокомментировали в МИОР

Сегодня, 18:30
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30
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Фото: скриншот с видео

Министерство информации и общественного развития РК прокомментировало нападение на съёмочную группу телеканала Аlmaty, передаёт BaigeNews.kz

"Министерство информации и общественного развития РК держит данный вопрос на контроле. Также в рамках закона министерство готово оказать поддержку сотрудникам канала", — отмечается в заявлении МИОР.

Как сообщается на сайте телеканала Аlmaty, во время съёмок около военного суда Алматинского гарнизона по улице Тимирязева на журналиста и телоператора канала набросился гражданский активист Белялов Байбах. Он нанёс им телесные повреждения и поломал штатив. При этом он угрожал дальнейшей расправой и выражался нецензурной бранью. Сотрудники телеканала Аlmaty прибыли к военному суду для освещения процесса по делу о гибели во время январских событий четырёхлетней Айкоркем Мелдехан.

"Мы искренне разделяем боль невосполнимой утраты вместе с семьей Айкоркем Мелдехан. Вместе с тем, считаем, что насилие над представителями СМИ является непозволительным, варварским и требуем наказать виновного по всей строгости закона. Просим Генпрокуратуру, МВД и МИОР предпринять все необходимые меры для защиты чести, достоинства и безопасности наших сотрудников", — отмечается в заявлении телеканала.

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