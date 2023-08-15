Нападение на сотрудников телеканала Almaty прокомментировали в МИОР

Министерство информации и общественного развития РК прокомментировало нападение на съёмочную группу телеканала Аlmaty, передаёт BaigeNews.kz.

"Министерство информации и общественного развития РК держит данный вопрос на контроле. Также в рамках закона министерство готово оказать поддержку сотрудникам канала", — отмечается в заявлении МИОР.

Как сообщается на сайте телеканала Аlmaty, во время съёмок около военного суда Алматинского гарнизона по улице Тимирязева на журналиста и телоператора канала набросился гражданский активист Белялов Байбах. Он нанёс им телесные повреждения и поломал штатив. При этом он угрожал дальнейшей расправой и выражался нецензурной бранью. Сотрудники телеканала Аlmaty прибыли к военному суду для освещения процесса по делу о гибели во время январских событий четырёхлетней Айкоркем Мелдехан.

"Мы искренне разделяем боль невосполнимой утраты вместе с семьей Айкоркем Мелдехан. Вместе с тем, считаем, что насилие над представителями СМИ является непозволительным, варварским и требуем наказать виновного по всей строгости закона. Просим Генпрокуратуру, МВД и МИОР предпринять все необходимые меры для защиты чести, достоинства и безопасности наших сотрудников", — отмечается в заявлении телеканала.