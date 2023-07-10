Нанял экскаватор, чтобы закопать тело: жуткие подробности убийства ребёнка в Актобе

Фото: astanatv.kz

Суд по резонансному делу об убийстве четырёхлетнего Данила Ахунова начался в Актобе. На скамье подсудимых – отец мальчика. На предварительных слушаниях прокурор в обвинительном акте раскрыл подробности жуткого преступления, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Погибший Данил был одним из тройни. Родная мать отказалась от детей. За полтора месяца до трагедии появился биологический отец и забрал их из дома ребенка. Малыши жили в общежитии с отцом и бабушкой. Отец, как стало известно в суде, неоднократно избивал Данила, его брата и сестру. Бабушка защищала и в один из скандалов потребовала от сына съехать.

Подсудимый вместе с Данилом перебрался на съёмную квартиру, где до смерти его забил. Малыш погиб от обширного кровоизлияния.

"24 декабря 2022 года примерно в 23:00 Ахунов с целью сокрытия совершенного особо тяжкого преступления во избежание уголовной ответственности захоронил труп своего малолетнего ребёнка на пустыре, в яме глубиной примерно два метра, которую предварительно подготовил, наняв экскаватор-погрузчик, введя в заблуждение, что желает закопать строительный мусор", - сообщил гособвинитель Саламат Амандыков.

По словам прокурора, спустя пять дней предполагаемый убийца инсценировал пропажу ребёнка со двора.

Отец погибшего сам обратился в полицию 28 декабря прошлого года. Он сообщил, что вышел с сыном из дома, однако вернулся домой за сигаретами. Когда снова спустился, Данила уже не было.

Пропавшего искали сотни человек: волонтеры, полиция, Нацгвардия и неравнодушные граждане. Спустя двое суток обнаружили тело малыша. Подсудимому, если его вину докажут, грозит пожизненное заключение.