"Нам нужно строить мосты" - в журнале The National Interest вышла статья Касым-Жомарта Токаева

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Статью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "Казахстан: Мост между Западом и Востоком" опубликовал американский журнал The National Interest, передает BaigeNews.kz. В статье глава государства рассказал про основной месседж VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который сейчас проходит в столице и про историю его создания в 2003 году.

По его словам, в этом году Съезд совпал по времени с периодом глобальной неопределенности и нестабильности.

"В эти сложные времена мы надеемся, что Съезд может стать платформой для того, чтобы религиозные лидеры мира вновь собрались вместе и сыграли ведущую роль в продвижении единства",- отметил в статье Токаев.

Он пригласил все стороны, у которых есть разногласия, сесть за стол переговоров в Казахстане для диалога.

"В такие моменты, как сейчас, нам нужно строить мосты, а не создавать препятствия. Наша вера всегда играла решающую роль в стремлении к миру. Мы разделяем общие ценности, такие как сострадание, социальная справедливость и человечность. Как таковые, они могут стать важными элементами в построении мира. Они указывают на то, что, несмотря на резкие различия в условиях глобализации, мы можем преодолеть наши глубокие разногласия", - написал президент в своей публикации.

Оригинал статьи можете прочитать по ссылке.

The National Interest - американский консервативный журнал о международных отношениях, пишущий с точки зрения политического реализма.