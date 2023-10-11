Нам необходимо глобальное движение за мир - Токаев

В Астане проходит XXI заседание Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий под председательством спикера сената парламента Маулена Ашимбаева, передаёт корреспондент BaigeNews.kz. В столице собрались представители духовенства ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма и синтоизма из Египта, Азербайджана, Пакистана, Ирана, Израиля, Китая, Монголии, Японии, Индии и других стран. В приветственном слове Маулен Ашимбаев зачитал обращение Президента РК Касым-Жомарта Токаева для участников мероприятия.

"В этом году исполняется 20 лет съезду. Данная инициатива стала важной площадкой межцивилизационного диалога. Доказав свою жизнедеятельность за короткий период, форум содействовал укреплению дружбы и согласия между религиями, решению острых проблем всего человечества и пропаганды толерантности. В рамках встреч духовные лидеры со всего мира обсуждали актуальные вопросы, которые беспокоили мировое сообщество, делились мыслями о сохранении мира, пропаганде взаимоуважения", - говорится в сообщении главы государства.

Токаев отметил, что сегодня обостряется геополитическая ситуация, усиливаются различные угрозы, и в это непростое время повышается важность принципов гуманности, милосердия, братства и ответственности.

"Важно формировать новую систему международной безопасности. Для этого необходимо мировое движение, которое призывает к миру. Надеюсь, что духовные лидеры внесут большой вклад в решение этих проблем. В этой связи на сегодня и реализуется Секретариат. Казахстан всегда поддерживает межрелигиозное и межконтинентальное сотрудничество", - заключил президент и пожелал участникам секретариата плодотворной работы.

В Астане начал свою работу Съезд лидеров мировых и традиционных религий.