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"Нам и не снилось": беспрецедентной назвали казахстанцы программу "Нацфонд – детям"
С 2024 года половина инвестиционного дохода Национального фонда ежегодно будет поступать на специальные накопительные счета казахстанских детей. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления с Посланием народу Казахстана на совместном заседании палат парламента.
Новость вызвала у соотечественников шквал эмоций. Так, руководитель управления медиа-коммуникаций и PR НАО "КИОР" Самат Нуртаза в интервью корреспонденту BaigeNews.kz назвал такую меру беспрецедентным событием исторического масштаба.
Глава государства, выступая с Посланием народу на совместном заседании палат парламента, подчеркнул, что национальные богатства страны должны, прежде всего, давать достойный старт юным казахстанцам. Поэтому с 2024 года в стране начнет работу новая программа "Нацфонд – детям". Ее суть в отчислении половины от ежегодного инвестдохода Национального фонда на специальные накопительные счета для детей. Снять деньги они смогут, когда им исполнится 18 лет, раньше нельзя. Накопленную за эти годы сумму можно использовать на обучение и покупку жилья.
"Это воистину историческое событие, – комментирует руководитель управления медиа-коммуникаций и PR Казахстанского институт общественного развития "Рухани жаңғыру" Самат Нуртаза. – Мы ведь об этом даже и не мечтали. Представляете, ребенок в 18 лет получает сумму, на которую может получить достойное образование, приобрести квартиру. Какая это огромная и важная помощь, учитывая, что хорошее образование – это путевка в интересную, яркую, благополучную жизнь. У нас сегодня у многих 30-летних граждан нет своего жилья. И можно понять, как отсутствие собственной крыши над головой "тянет" за собой другие серьезные проблемы. Мы должны осознавать всю грандиозность принятого решения".
По его мнению, новая программа "Нацфонд – детям" будет способствовать укреплению института семьи в Казахстане,
"Это, думаю, сработает и на сохранение семей. Ведь ни для кого не секрет, что именно квартирный вопрос зачастую становится причиной разводов. Молодым важно ощущение стабильности. О какой стабильности может идти речь, когда нет своего угла, и человек вынужден десятилетиями арендовать квартиру, пытаясь отложить что-то на жилищный депозит?! Да и в целом, в будущем стоит ждать значительного демографического роста, быть может, даже бэби-бума", – высказался собеседник агентства.
Самат Нуртаза также обратил внимание на поручение главы государства улучшить состояние отечественного дорожного полотна. Правительство должно решить этот вопрос кардинально.
"Автодороги, я считаю, вообще больная тема для нашей страны. Внутренний туризм, на мой взгляд, в зародышевом состоянии – из-за плохого состояния дорог, в первую очередь. Поэтому если в 2025 году все магистрали будут в отличном состоянии, это придаст мощный импульс и развитию отечественного туризма в том числе", – предположил Самат Нуртаза.
Касым-Жомарт Токаев инициировал ограничение президентского мандата одним сроком продолжительностью семь лет. При этом без перспективы переизбрания. Также стало известно, что осенью в Казахстане пройдут внеочередные президентские выборы.
"По-видимому, глава государства посчитал, что семи лет достаточно для того, чтобы претворить в жизнь свои инициативы. Что негоже задерживаться одному человеку больше семи лет. В любом случае, это месседж для будущих президентов. Если бы Касым-Жомарт Кемелевич занимал пост до 2024 года, никто бы ничего не сказал. Все было бы по Конституции. Но он осознанно урезал свой срок. И это, на мой взгляд, достойно уважения", – отметил руководитель управления медиа-коммуникаций и PR НАО "КИОР".
Президент Казахстана предложил провести выборы в мажилис и маслихаты всех уровней в первой половине 2023-го. По мнению Касым-Жомарта Токаева, это позволит обновить состав парламента.
"Я считаю, сегодня в мажилисе есть достойные люди, которые работают ради народа, слушают, ходят в народ. Но есть люди, которых в лицо не знают, они просто отсиживаются. Хотелось, чтобы в следующем составе нижней палаты парламента были люди, которые думают о народе. Таких у нас немало. Но нужно и свежее веяние. Уверен, что следующий состав будет более народным, чем сегодняшний", – поделился эксперт.
Пенсионный возраст для женщин Казахстана до 2028 года снизили зафиксировали на отметке 61 год. В стране проведут перезагрузку пенсионной системы, в результате размер совокупной пенсии вырастет в ближайшие годы.
"Мне как гражданину очень импонирует, что глава государства прислушался к просьбам прекрасной половины. У нее, в свою очередь, много аргументов. Современные казахстанские женщины, наравне с мужчинами, реализуются в профессии, приносят в семью доход. Но нужно не забывать, что на них и важная миссия хранительницы домашнего очага. Выйти раньше на пенсию для них это возможность заняться своим здоровьем, уделить внимание внукам. В конце концов, во многом именно женщины, учитывая их воспитательную функцию, зависит облик казахстанского общества", – заключил Самат Нуртаза.
В Послании глава государства акцентировал внимание на высоком уровне износа инфраструктуры — сетей электроснабжения, водопроводных и теплокоммуникаций.
"С точки зрения экономической теории, высокий уровень износа фондов (выше 50%) — уже критический, поскольку может привести к разрушению имеющихся активов. По данным статистики, потери тепловой энергии в 9056,8 тыс могут быть сопоставимы с коммунальными нуждами всех промышленных предприятий страны", — поясняет ведущий эксперт АО "Институт экономических исследований" (ERI) Азамат Саменов.
Если исключить потери теплоэнергии только в Карагандинской области (1321,3 тыс. Гкал), ВКО (1037,9 тыс. Гкал) и в Алматы (1350,6 тыс. Гкал), то на эту энергию (теоретически) можно обеспечить теплом население Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областей, ЗКО и Шымкента. Фактически потери теплоэнергии — это дополнительные расходы для производителей и конечных потребителей — бизнеса и населения.
По износу сетей теплоснабжения список возглавляют следующие регионы: Алматы (58,2%), СКО (50,4%), Атырауская (37,4%), Павлодарская (35,8%), Кызылординская (31,4%), Туркестанская (28,6%) области.
"Предложение Президента о переходе к новой тарифной политике на монопольных рынках — "Тариф в обмен на инвестиции" — реакция на текущую ситуацию в этой сфере", — утверждает эксперт ERI.
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