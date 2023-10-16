Налоговую базу данных юрлиц РК продают на OLX

На популярном казахстанском сервисе объявлений OLX появилось любопытное объявление, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Фонд-бюро расследования коррупции.

Как пишут авторы Telegram-канал Фонд-бюро расследования коррупции, на OLX появилось интресное объявление. Некто по имени Алихан продаёт налоговую базу данных юридических лиц Казахстана.

В описании объявления указано, что база данных содержит БИН, РНН, размерность, адрес, вид деятельности по ОКЭД, сумма налога, вид налога, глава, контакты компании и многое другое: всего 540 тысяч строк. Купить её предлагают за 200 тысяч тене.

Кроме того, автор обявления предлагает потенциальным покупателям "отправить знакомый вам БИН, чтобы проверить достоверность данных". Кроме того, он отмечает, что связь можно поддерживать только черех платформу OLX, хотя номер телефона к профилю прикреплён.

"Через поисковую систему Getcontact фигурируют такие имена, как Алдияр и Еркебулан. Каспи оформлен на Алдияра Н. Тем временем, данный номер телефона указан как контактный номер столичного магазина одежды Fasendore по адресу Астана, Тумар Ханым, 23", - выяснили в ФБРК.

Далее редакторы Telegram-канала связалась с владельцем номера.