Налоговики обратились к 260 тысячам предпринимателей Астаны

Свыше 260 тысяч предпринимателей Астаны должны представить декларацию об активахс 1 января 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент госдоходов столицы.

"С 1 января 2024 года у 269 667 предпринимателей, зарегистрированных по Астане (из них 10 448 признаны бездействующими), и их супругов возникает обязательство по представлению декларации об активах и обязательствах в рамках третьего этапа всеобщего декларирования", - сообщили в ДГД.

На данном этапе обязательство по декларированию активов возникнет у руководителей, учредителей (участников) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и их супругов, в том числе у бездействующих налогоплательщиков, и тех, кто приостановил деятельность.

Если горожанин в дальнейшем не планирует вести бизнес, в ДГД рекомендуют обратиться в органы госдоходов для прекращения деятельности.

Со списком бездействующих лиц можно ознакомиться на сайте Комитета госдоходов в разделе "Поиск неблагонадёжных плательщиков" меню "Электронные сервисы".