Налоги, пенсии и отчисления: что изменилось в жизни казахстанцев с 1 января

В Казахстане с начала 2024 года вступают в силу новые законы и поправки к ним. Каких сфер они коснутся и как изменится жизнь казахстанцев, читайте в материале BaigeNews.kz.

Официальный старт проекта "Нацфонд – детям", увеличение МЗП, пенсий и пособий

Пожалуй, самым ожидаемым событием в наступившем году является старт проекта "Нацфонд – детям. В январе начнут открывать спецсчета на имена детей. Они будут пополняться ежемесячно из средств Национального фонда. Использовать накопления можно будет на образование или покупку жилья на территории республики.

С 1 января этого года вырос размер минимальной заработной платы – с 70 000 тенге до 85 000 тенге. Также на 7% увеличены все виды госпособий и базовая пенсия, солидарная пенсия повышена на 9%. Отметим, средний размер совокупной пенсии составит 130 414 тенге, а, к примеру, пособие на рождение первого, второго и третьего ребёнка вырастет до 140 296 тенге, на рождение четвёртого и более ребёнка – до 232 596 тенге.

Бизнес и налоги

Согласно изменениям в Налоговом кодексе, банковские счета предпринимателей больше не будут блокировать полностью. Теперь недоступными станут только средства равные сумме налоговой задолженности. Еще одна норма, которая вступает с начала года – обязанность организаторов игорного бизнеса передавать налоговые сведения об игроках и выигрышах. А для майнеров увеличивается плата за добычу цифровой валюты: теперь им придётся платить до 2 тенге за 1 киловатт-час потребленной электроэнергии.

Также в конце прошлого года завершилось действие моратория на проверки малого и микробизнеса. Но это не значит, что с января начнутся повальные проверки предпринимателей. Как пояснили в Миннацэкономики, с этого года в стране начнёт действовать автоматизированная система управления рисками. Благодаря ей проверки бизнеса станут более эффективными, а назначаться они будут без человеческого участия, с помощью ИИ.

Также с начала 2024 года предприниматели должны будут принимать платежи "вбелую", то есть через кассовые аппараты, а не посредством мобильных переводов.

Декларирование в Казахстане переживает третий этап

Бизнесмены, руководители и учредители компаний и их супруги отныне обязаны сдавать декларацию. Срок отчётности: до 15 сентября. В случае несдачи декларации гражданин понесет административную ответственность (предупреждение, затем штраф в размере 15 МРП). Со следующего года сдавать всеобщую декларацию будет всё взрослое население страны.

Ещё одна важная новость касается самозанятых – с 1 января прекращает действие Единый совокупный платеж. Ранее, на протяжении трёх лет, благодаря ЕСП можно было закрывать сразу 4 обязательных платежа – ИПН, пенсионку, медицинскую страховку, соцотчисления. Теперь же самозанятые должны либо примкнуть к наёмным работникам, либо стать ИП, чтобы относиться к соответствующим налоговым режимам.

Кто будет сдавать отпечатки пальцев добровольно, а кто – обязательно?

С 1 января в стране стартовала добровольная дактилоскопия. Отметим, дактилоскопическая регистрация для казахстанцев проводится только добровольно. Обязательной она является только для иностранных граждан и тех казахстанцев, которые планируют получить удостоверение личности моряка. Дактилоскопическая информация – это биометрические данные в виде отпечатков пальцев или ладоней рук.

Работодателей обяжут страховать сотрудников

Трудовые инспекторы обяжут казахстанских работодателей предоставлять сведения о заключении договоров обязательного страхования своих сотрудников. Согласно проекту, работодатель должен направлять в уполномоченный орган сведения о договоре обязательного страхования и акты о несчастных случаях в случае их свершения. Сейчас проект размещён на сайте открытых НПА для обсуждения. В случае принятия, он вступит в силу с 1 января этого года.

Берегись автомобиля с газовым оборудованием

С первого января вступят новые правила и для автовладельцев. Теперь, если автомобиль оборудован газовым баллоном, об этом следует оповестить специальным опознавательным знаком. Такое нововведение позволит легко распознавать автомобили с газобаллонным оборудованием и запрещать им парковаться на закрытых парковочных зонах.