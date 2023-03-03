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Налоги на рекламу незаконно взимали с бизнесменов в Алматинской области
В Алматинской области с бизнесменов незаконно взимали налоги на рекламу. Об этом сообщили в генеральной прокуратуре, передаёт BaigeNews.kz.
По данным надзорного органа, с начала мобильные группы прокуроров по защите бизнеса оперативно обработали 635 сигналов предпринимателей. В 15 процентах случаев (98) факты нарушений подтвердились.
К примеру, движение транспортного средства ИП "Омоева К.К." было необоснованно ограничено для проведения налоговой проверки. Постановлением прокуратуры Павлодарской области от 28 февраля запрет был отменён, проверка прекращена, а транспортное средство и груз возвращены предпринимателю.
В Жамбылского районе Алматинской области ИП "Дадашева К." сообщил о незаконности взимания налогов за рекламу.
"По результатам его рассмотрения проведён анализ состояния законности в этой сфере. Установлено, что с предпринимателей региона незаконно взимались налоги за рекламу. По акту надзора 63 предпринимателям оплаченные ими суммы выставлены на лицевые счета в виде переплаты", — сообщили в прокуратуре.
В целом, по нарушениям в сфере предпринимательства прокуроры отменили свыше 1,5 тысячи адмпроизводств на сумму 500 миллионов тенге, 900 незаконных запретительных и ограничительных мер уполномоченных органов, и привлекли к ответственности 112 лиц.
В Генпрокуратуре напомнили, что для беспрепятственного обращения предпринимателей применяются цифровые решения. В городе Алматы и Алматинской области сообщить о незаконном вмешательстве в предпринимательскую деятельность можно с помощью специального QR-кода.
"Такие сигналы автоматически обрабатываются и попадают в базу данных прокуратуры. При необходимости прокурор реагирует с выездом на объект. Данный IТ-инструмент одобрен генеральным прокурором, и его масштабирование включено в план мероприятий проекта генеральной прокуратуры "Защита бизнеса", — отметили в надзорном ведомстве.
При нарушении прав предприниматели могут обратиться напрямую по телефонам: 30-17-93 или +7-702-629-75-61 (мобильная группа генеральной прокуратуры), либо по номерам, указанным на сайтах территориальных прокуратур.
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